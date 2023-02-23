https://sputnikarabic.ae/20230223/الفلسطينيون-في-الولايات-المتحدة-يجمعون-تبرعات-ضخمة-لمتضرري-زلزال-تركيا-وسوريا-1073905766.html
الفلسطينيون في الولايات المتحدة يجمعون تبرعات ضخمة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
الفلسطينيون في الولايات المتحدة يجمعون تبرعات ضخمة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
جمعت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، كميات ضخمة من التبرعات العينية في إطار حملاتها لمساندة متضرري زلزال تركيا وسوريا. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T07:03+0000
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وأوضحت وكالة "وفا" أن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة جمعت حاويات ضخمة من المستلزمات الطبية وأجهزة الفحص الفورية، والأغراض الشخصية الضرورية المخصصة للنوم الخارجي في الأجواء الباردة، لمتضرري المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا.ونجحت الجالية في جمع نحو 10 حاويات منذ بدء الحملة حتى اليوم الخميس، من خلال مراكزها المنتشرة في عدد من الولايات الأمريكية، تمهيدا لتسليمها إلى المؤسسات العاملة على الأرض في البلدينوفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل المئات من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/تشاووش-أوغلو-يشيد-بتضامن-الاتحاد-الأوروبي-مع-تركيا-في-أزمة-الزلزال-1073881280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال
الفلسطينيون في الولايات المتحدة يجمعون تبرعات ضخمة لمتضرري زلزال تركيا وسوريا
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جمعت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، كميات ضخمة من التبرعات العينية في إطار حملاتها لمساندة متضرري زلزال تركيا وسوريا.
وأوضحت وكالة
"وفا" أن الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة جمعت حاويات ضخمة من المستلزمات الطبية وأجهزة الفحص الفورية، والأغراض الشخصية الضرورية المخصصة للنوم الخارجي في الأجواء الباردة، لمتضرري المناطق المنكوبة في سوريا وتركيا.
ونجحت الجالية في جمع نحو 10 حاويات منذ بدء الحملة حتى اليوم الخميس، من خلال مراكزها المنتشرة في عدد من الولايات الأمريكية، تمهيدا لتسليمها إلى المؤسسات العاملة على الأرض في البلدين
وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال
الذي ضرب البلاد في 6 فبراير/ شباط الجاري إلى 43 ألفًا و556 قتيلا.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ووفقًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإن الزلزال هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، فيما قدرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا
يصل زهاء 23 مليون شخص.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل المئات من الهزات الارتدادية.