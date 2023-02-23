https://sputnikarabic.ae/20230223/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-22-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1073950589.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 22 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 22 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 22 مرة خلال اليوم الماضي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T22:45+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال القصف بـ 136 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.ووفقا لبيان المكتب: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 22 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، وباتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة من راجمات الصواريخ، "هيمارس" و"سمرتش" و"أوراغان"، وقذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على ياسينوفاتسكي وست قذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 ملم باتجاه بلدة غورلوفسكي".وقال المركز المشترك، إن أوكرانيا أطلقت في المجموع 136 قذيفة.ونوه البيان، أن أربع مناطق تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: غورلوفكا، ياسينوفاتايا، بانتيليمونوفكا ودونيتسك.وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 13 قذيفة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20230221/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تستهدف-مجددا-أراضي-الجمهورية--1073810755.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 22 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية
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أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 22 مرة خلال اليوم الماضي.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، أن الفصائل المسلحة الأوكرانية استهدفت أراضي الجمهورية الشعبية خلال القصف بـ 136 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.
ووفقا لبيان المكتب: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 22 واقعة إطلاق نار من جانب القوات الأوكرانية، وباتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة من راجمات الصواريخ، "هيمارس" و"سمرتش" و"أوراغان"، وقذيفة مدفعية من عيار 155 ملم على ياسينوفاتسكي وست قذائف مدفعية من عيار 155 و152 و122 ملم باتجاه بلدة غورلوفسكي".
وقال المركز المشترك، إن أوكرانيا أطلقت في المجموع 136 قذيفة.
ونوه البيان، أن أربع مناطق تعرضت لنيران المدفعية الأوكرانية هي: غورلوفكا، ياسينوفاتايا، بانتيليمونوفكا ودونيتسك.
وأكد البيان على أن القوات الأوكرانية، استهدفت قبل ذلك بيوم كافة مناطق الجمهورية بـ 13 قذيفة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية