https://sputnikarabic.ae/20230223/الناتو-يعلن-استنفاد-مخزونه-من-قذائف-المدفعية-المقدمة-إلى-أوكرانيا--1073938190.html
"الناتو" يعلن استنفاد مخزونه من قذائف المدفعية المقدمة إلى أوكرانيا
"الناتو" يعلن استنفاد مخزونه من قذائف المدفعية المقدمة إلى أوكرانيا
أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد استنفدت مخزونها من قذائف المدفعية لتسليمها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن التحدي... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:57+0000
2023-02-23T14:57+0000
2023-02-23T14:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "المشكلة الآن هي أن استهلاك القذائف يتجاوز إنتاجنا. حتى الآن استنفدنا مخزوننا".وأضاف ستولتنبرغ: "نحن نركز الآن على زيادة عملية الإنتاج، لأن هذه الآن (حرب استنزاف)، ومواجهة بين الخدمات اللوجستية، ونحن بحاجة إلى تزويد الأوكرانيين كل يوم حتى يواصلوا تحقيق النتائج في ساحة المعركة".وقال ماكغريغور خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "الذخيرة تنفد في أوكرانيا، ولا شك في ذلك إنهم مجبرون على التراجع وإعادة تجميع صفوفهم، وإلا فسيتم تدميرهم ببساطة".واعتبر مكغريغور أن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن المساعدة المقدمة إلى كييف قد يتم مراجعتها قريبًا، مضيفا أن الوضع الآن صعب للغاية وكلما زاد اليأس أصبحت التصريحات في أوكرانيا والغرب أكثر هزلية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/الدفاع-الروسية-إسقاط-طائرة-سو-25-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-بمقاطعة-خيرسون-1073923429.html
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رصد عسكري, العالم
"الناتو" يعلن استنفاد مخزونه من قذائف المدفعية المقدمة إلى أوكرانيا
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أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد استنفدت مخزونها من قذائف المدفعية لتسليمها إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن التحدي يتمثل حاليا في زيادة إنتاج هذه القذائف في وضع "دخل فيه الصراع مرحلة حرب الاستنزاف".
وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "المشكلة الآن هي أن استهلاك القذائف يتجاوز إنتاجنا. حتى الآن استنفدنا مخزوننا".
وأضاف ستولتنبرغ: "نحن نركز الآن على زيادة عملية الإنتاج، لأن هذه الآن (حرب استنزاف)، ومواجهة بين الخدمات اللوجستية، ونحن بحاجة إلى تزويد الأوكرانيين كل يوم حتى يواصلوا تحقيق النتائج في ساحة المعركة".
وأكد الكولونيل الأمريكي المتقاعد، دوغلاس ماكغريغور، في وقت سابق، أن تصريح الأمين العام لحلف "الناتو" بشأن استنفاد مخازن الأسلحة لدى دول الحلف بسبب الصراع في أوكرانيا يشير إلى "الوضع اليائس للقوات المسلحة الأوكرانية".
وقال ماكغريغور خلال مقابلة على منصة "يوتيوب": "الذخيرة تنفد في أوكرانيا، ولا شك في ذلك إنهم مجبرون على التراجع وإعادة تجميع صفوفهم، وإلا فسيتم تدميرهم ببساطة".
وفقًا للخبير الأمريكي المتقاعد هناك إشارة إلى مشكلة متنامية بين الحلفاء بسبب عدم القدرة على تجديد إمدادات الأسلحة الضرورية.
واعتبر مكغريغور أن هذا قد يؤدي إلى حقيقة أن المساعدة المقدمة إلى كييف قد يتم مراجعتها قريبًا، مضيفا أن الوضع الآن صعب للغاية وكلما زاد اليأس أصبحت التصريحات في أوكرانيا والغرب أكثر هزلية.