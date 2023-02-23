https://sputnikarabic.ae/20230223/بلينكن-لا-نريد-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-ونأخذ-ذلك-في-الاعتبار-عند-تقديم-مساعدات-إلى-كييف-1073943897.html

بلينكن: لا نريد تصعيد الصراع في أوكرانيا ونأخذ ذلك في الاعتبار عند تقديم مساعدات إلى كييف

بلينكن: لا نريد تصعيد الصراع في أوكرانيا ونأخذ ذلك في الاعتبار عند تقديم مساعدات إلى كييف

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا واسع النطاق للأزمة في أوكرانيا وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T17:42+0000

2023-02-23T17:42+0000

2023-02-23T17:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

واشنطن

استئناف مساعدات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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واشنطن-سبوتنيك. وأكد بلينكن، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية "لقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أن دعمنا لأوكرانيا أساسي وسنظل معهم مهما استغرق الأمر، لكننا أيضًا لا نريد أن نفعل شيئًا من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد أوسع".وأضاف أن "الرئيس (بايدن) يأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ القرارات".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230223/نولاند-واشنطن-تواصل-مناقشة-إمكانية-إمداد-كييف-بجيل-جديد-من-المقاتلات-1073943376.html

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العالم, واشنطن, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا