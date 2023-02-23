بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بجانب "الشعلة الخالدة"... فيديو
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهور بالقرب من مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو
© Sputnik . POOL/
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة العيد الوطني الروسي "حماة الوطن".
ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الروسي بوضع إكليل من الزهور الحمراء بجانب ضريح الجندي المجهول أثناء عزف موسيقى الحداد.
وهنأ الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الخميس، قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والعسكريين والمتطوعين والمجندين المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وذلك بمناسبة يوم "حماة الوطن" (يوم المدافع عن الوطن).
ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا:
ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا:
"أود أن أوجه خالص التهنئة العسكريين والمتطوعين والمواطنين الذين تم استدعاؤهم، والخبراء من كافة التخصصات، المشاركين في العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف أن يوم المدافع عن الوطن هو مناسبة وطنية ترمز إلى التاريخ البطولي للجيش والبحرية الروسيين، والرابطة الراسخة لجميع الأجيال من المدافعين عن الوطن الأم، وهو يجسد امتنانا عميقاً لجميع :"الذين قاتلوا العدو من أجل أرض وطنهم، من أجل شعبهم، بشرف وانتصار اجتازوا كل الصعاب، وسحقوا الغزوات الأجنبية".
"في هذا اليوم، ننحني ونوجه أحر الكلمات لمحاربينا الأعزاء الذين هزموا النازية ودافعوا عن حرية واستقلال وطنهم. ستبقى مآثركم خلال الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة التاريخية لشعبنا إلى الأبد كمثال حي على الوطنية والشجاعة، ستكون بمثابة مصدر لا ينضب للقوى الروحية، فالجيل الحالي من الجنود والضباط الروس يحفظ ويعزز التقاليد العسكرية لأجدادهم وأجداد أجدادهم".
"الشعلة الخالدة" على ضريح الجندي المجهول لم تنطفئ منذ عام 1967
يذكر أن ضريح الجندي المجهول الواقع بجانب الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، افتتح في عام 1966، في الذكرى الـ25 للنصر على القوات النازية على أبواب موسكو.
أمس, 21:49 GMT
وأضرمت نار الشعلة الخالدة في عام 1967 بلهب حمل من لينينغراد في مشعل صمم في معهد الغاز في موسكو، حيث يتألق هذا اللهب منذ ذلك الوقت إلى يوما هذا.
ويشتعل اللهب من مركز نجمة خماسية برونزية ليضيء الراية والخوذة، وقام متخصصون روس بجعله لون احتراقه يأخذ اللون الأحمر حصرا، بعد خضوع الغاز لعملية معالجة خاصة مع الأخذ بالاعتبار المعايير البيئية، ليذكر لون اللهب الأحمر بملايين الأشخاص الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة والسلام بعد انتصار روسيا على النازية بعد الحرب العظمى.