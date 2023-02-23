https://sputnikarabic.ae/20230223/بوتين-يضع-إكليلا-من-الزهور-على-ضريح-الجندي-المجهول-بجانب-الشعلة-الخالدة-فيديو-1073919487.html

بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بجانب "الشعلة الخالدة"... فيديو

بوتين يضع إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بجانب "الشعلة الخالدة"... فيديو

وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بالقرب من مقر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بمناسبة العيد الوطني... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T11:03+0000

2023-02-23T11:03+0000

2023-02-23T11:03+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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ويظهر في الفيديو قيام الرئيس الروسي بوضع إكليل من الزهور الحمراء بجانب ضريح الجندي المجهول أثناء عزف موسيقى الحداد.وهنأ الرئيس الروسي، في وقت سابق من اليوم الخميس، قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) والعسكريين والمتطوعين والمجندين المشاركين في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا وذلك بمناسبة يوم "حماة الوطن" (يوم المدافع عن الوطن).ووجه بوتين التهنئة لقدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة قائلا: وأضاف أن يوم المدافع عن الوطن هو مناسبة وطنية ترمز إلى التاريخ البطولي للجيش والبحرية الروسيين، والرابطة الراسخة لجميع الأجيال من المدافعين عن الوطن الأم، وهو يجسد امتنانا عميقاً لجميع :"الذين قاتلوا العدو من أجل أرض وطنهم، من أجل شعبهم، بشرف وانتصار اجتازوا كل الصعاب، وسحقوا الغزوات الأجنبية"."الشعلة الخالدة" على ضريح الجندي المجهول لم تنطفئ منذ عام 1967يذكر أن ضريح الجندي المجهول الواقع بجانب الكرملين وسط العاصمة الروسية موسكو، افتتح في عام 1966، في الذكرى الـ25 للنصر على القوات النازية على أبواب موسكو.ويشتعل اللهب من مركز نجمة خماسية برونزية ليضيء الراية والخوذة، وقام متخصصون روس بجعله لون احتراقه يأخذ اللون الأحمر حصرا، بعد خضوع الغاز لعملية معالجة خاصة مع الأخذ بالاعتبار المعايير البيئية، ليذكر لون اللهب الأحمر بملايين الأشخاص الذين ضحوا بأغلى ما لديهم، لتنعم الأجيال اللاحقة بالحياة والسلام بعد انتصار روسيا على النازية بعد الحرب العظمى.

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روسيا, فلاديمير بوتين