https://sputnikarabic.ae/20230223/بوغدانوف-لـسبوتنيك-لا-نربط-العملية-الانتخابية-في-تركيا-بتطبيع-العلاقات-بين-دمشق-وأنقرة-1073904814.html

بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا لا تشكك في طبيعة الوجود المؤقت للقوات التركية في سوريا

بوغدانوف لـ"سبوتنيك": روسيا لا تشكك في طبيعة الوجود المؤقت للقوات التركية في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا لا تشكك في طبيعة الوجود المؤقت للقوات التركية في سوريا. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T06:26+0000

2023-02-23T06:26+0000

2023-02-23T07:45+0000

روسيا

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وقال بوغدانوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "بالنسبة لوجود القوات التركية في سوريا، فليس هناك ما يدعو للتشكيك في طبيعته المؤقتة. وقد صرح الجانب التركي بذلك على أعلى مستوى، مؤكدا التزامه بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامة أراضيها. وهذا الموقف مثبت في عدد من الوثائق الروسية التركية، والبيانات المشتركة لـ"ترويكا أستانا".وأشار بوغدانوف إلى اعتقاده بأن "الخلافات بين دمشق وأنقرة يمكن تجاوزها وسنواصل مساعدة الطرفين في إيجاد حلول مقبولة لهما من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين واستعادة علاقات حسن الجوار التقليدية السورية التركية".وردا على سؤال حول ما إذا كانت سوريا وتركيا، قادرتين على استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما قريبا، قال بوغدانوف: "هذا أحد أهداف عملية التفاوض النهائية لتطبيع العلاقات السورية التركية، ويجب أن تكون استعادة العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة، واستئناف عمل البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين إحدى نتائج الجهود المشتركة في هذا الاتجاه".وأضاف "لا نربط العملية الانتخابية في تركيا بتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. فمضيهما تجاه بعضهما البعض، والعودة إلى علاقات حسن الجوار والتعاون، ليس مصلحة ظرفية بل مصلحة طويلة الأمد لكل من سوريا وتركيا".ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن "مسألة تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا قد تم مناقشتها خلال قمة 'ثلاثية أستانا' في طهران صيف العام الفائت، وفي ديسمبر/ كانون الأول بادر الرئيس أردوغان بإطلاق مشاورات متعددة المستويات بين ممثلي الجمهورية العربية السورية وتركيا، بمساعدة روسيا، والتي يمكن أن تتوج باجتماع قمة. وقد دعمناها بقوة في 28 ديسمبر 2022".وأشار بوغدانوف إلى أن الاجتماع الذي عقد في موسكو " بين وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في روسيا وتركيا وسوريا، تم خلاله تحديد المجالات الرئيسية لاستمرار العمل المشترك وإنشاء آلية خبراء لتنسيقه. كما أعربت إيران عن رغبتها في الانضمام إلى عملية التفاوض.ولفت بوغدانوف إلى أن إيران أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى عملية التفاوض، موضحا أن روسيا أيدت مشاركتها، نظرا لطبيعة العلاقات التي تربطها بدمشق وأنقرة، وكذلك دورها الإقليمي، ومشاركتها البناءة في صيغة "أستانا".وقال نائب وزير الخارجية الروسي، إن "الشيء المهم هو أن الأطراف المعنية - الجانب السوري والتركي - وافقا على ذلك، ويجرى العمل حاليا تحديد طرق تنظيم اجتماع رباعي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة إيران. فجميعنا لدينا هدف مشترك وهو تسوية الوضع في سوريا واستقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ككل".وأكد بوغدانوف أن "كل هذه الاتصالات بين المسؤولين الأمنيين والدبلوماسيين تهدف إلى تهيئة الظروف للمفاوضات السورية التركية على مختلف المستويات. وأود أن أؤكد أننا نتحدث عن عملية تفاوض، والتي من خلالها تتبلور الاتفاقات المحتملة".

https://sputnikarabic.ae/20230116/حزب-أردوغان-يرد-على-دمشق-تركيا-ليست-قوة-احتلال-في-سوريا-1072365827.html

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