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https://sputnikarabic.ae/20230223/بوغدانوف-يتم-العمل-على-تنظيم-اجتماع-يضم-وزراء-خارجية-روسيا-وإيران-وتركيا-وسوريا-1073904904.html
بوغدانوف: يتم العمل على تنظيم اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا
بوغدانوف: يتم العمل على تنظيم اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في لقاء مع "سبوتنيك"، بأنه يتم العمل لتنظيم اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T06:28+0000
2023-02-23T06:29+0000
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وأشار بوغدانوف إلى أنه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، تم عقد اجتماع لوزراء دفاع روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا في موسكو.مضيفا أن "إيران أعربت عن رغبتها في الانضمام لهذه المحادثات، مع مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط طهران بدمشق من جهة وأنقرة من جهة أخرى، بالإضافة لدور إيران الإقليمي ومشاركتها في "محادثات أستانا"، والتي تبقى الأداة الفعالة الوحيدة للمساعدة الدولية للتسوية في سوريا، وقد أيدنا هذا الطرح. والمهم أن الطرفين المعنيين -السوري والتركي- اتفقا على ذلك".لحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا. وفي يناير/ كانون الثاني، اقترح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يُعقد في أوائل فبراير/ شباط. في وقت لاحق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230219/تركيا-10633-سوريا-عادوا-إلى-بلادهم-بشكل-طوعي-بعد-الزلزال-1073708280.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, روسيا

بوغدانوف: يتم العمل على تنظيم اجتماع يضم وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا

06:28 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 06:29 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Alexey Filippov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في لقاء مع "سبوتنيك"، بأنه يتم العمل لتنظيم اجتماع رباعي يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا.
وأشار بوغدانوف إلى أنه في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، تم عقد اجتماع لوزراء دفاع روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا في موسكو.
مضيفا أن "إيران أعربت عن رغبتها في الانضمام لهذه المحادثات، مع مراعاة طبيعة العلاقات التي تربط طهران بدمشق من جهة وأنقرة من جهة أخرى، بالإضافة لدور إيران الإقليمي ومشاركتها في "محادثات أستانا"، والتي تبقى الأداة الفعالة الوحيدة للمساعدة الدولية للتسوية في سوريا، وقد أيدنا هذا الطرح. والمهم أن الطرفين المعنيين -السوري والتركي- اتفقا على ذلك".

وأشار بوغدانوف إلى أن العمل يجري حاليا على إعداد صيغة لتنظيم هذا الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية، حيث لدينا هدف مشترك يتمثل في تسوية الوضع في سوريا واستقرار الوضع في الشرق الأوسط.

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لحل الخلافات بين أنقرة ودمشق، تم التخطيط لعقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا الاتحادية وسوريا وتركيا. وفي يناير/ كانون الثاني، اقترح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يُعقد في أوائل فبراير/ شباط. في وقت لاحق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن إيران يمكن أن تنضم إلى المحادثات رفيعة المستوى المزمعة بين تركيا وروسيا وسوريا.
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