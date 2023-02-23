https://sputnikarabic.ae/20230223/تبون-الجزائر-الجديدة-تتوجّه-إلى-عهد-خال-من-الفساد-والظلم-1073946138.html
تبون: الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم
تبون: الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T18:57+0000
2023-02-23T18:57+0000
2023-02-23T18:57+0000
العالم العربي
الجزائر
الفساد
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وأكد الرئيس تبون في رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الـ52 لتأميم المحروقات، أن المناسبة تغذّي إرادة الجزائريين "لـمُواصلة الطريق نحو إقامة الدولة الوطنية القوية بتاريخها وشعبها".وأضاف: "أتوجَّه بالتحية والتقدير لكلِّ العاملات والعمال، الذين يَتَفَانَوْن في أداءِ عملهم في كل القطاعات وفي شتَّى الوظائف والـمِهَن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الفساد
العالم العربي, الجزائر, الفساد
تبون: الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر الجديدة تتوجّه إلى عهد خال من الفساد والظلم.
وأكد الرئيس تبون في رسالة بمناسبة الذكرى الـ67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والذكرى الـ52 لتأميم المحروقات، أن المناسبة تغذّي إرادة الجزائريين "لـمُواصلة الطريق نحو إقامة الدولة الوطنية القوية بتاريخها وشعبها".
وقال تبون: إن "الجزائر الجديدة تتوجّه بأيدي عاملاتها وعمالها، إلى عهد خال من الفساد والظلم. وكلِّ أشكال الانحرافات من بيروقراطية ورشوة ومحاباة".
وأضاف: "أتوجَّه بالتحية والتقدير لكلِّ العاملات والعمال، الذين يَتَفَانَوْن في أداءِ عملهم في كل القطاعات وفي شتَّى الوظائف والـمِهَن".