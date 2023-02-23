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https://sputnikarabic.ae/20230223/تحطم-طائرة-عسكرية-روسية-في-بيلغرورد-ونجاة-قائدها-1073909603.html
تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها
تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها
أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية، صباح اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل الطيار جراء الحادث. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:45+0000
2023-02-23T09:39+0000
روسيا
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وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا عن الحادث وجاء فيه: "بعد الانتهاء من مهمة قتالية، سقطت طائرة "سو-25" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أثناء عودتها إلى قاعدة الطائرات في مقاطعة بيلغورود".وأضافت الوزارة في بيانها: "لقى قائد الطائرة مصرعه بعد تحطم الطائرة في منطقة مهجورة، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، كان سبب الكارثة عطل فني".
https://sputnikarabic.ae/20230222/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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روسيا
روسيا

تحطم طائرة عسكرية روسية في بيلغورد ومقتل قائدها

08:45 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 09:39 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
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أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية، صباح اليوم الخميس، تحطم طائرة عسكرية روسية ومقتل الطيار جراء الحادث.
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا عن الحادث وجاء فيه: "بعد الانتهاء من مهمة قتالية، سقطت طائرة "سو-25" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية أثناء عودتها إلى قاعدة الطائرات في مقاطعة بيلغورود".
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
أمس, 14:35 GMT
وأضافت الوزارة في بيانها: "لقى قائد الطائرة مصرعه بعد تحطم الطائرة في منطقة مهجورة، مشيرة إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، كان سبب الكارثة عطل فني".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT
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