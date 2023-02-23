https://sputnikarabic.ae/20230223/تلسكوب-يكشف-مجرات-قديمة-لا-ينبغي-أن-تكون-موجودة-صور-1073939223.html

تلسكوب يكشف مجرات قديمة "لا ينبغي أن تكون موجودة"... صور

تلسكوب يكشف مجرات قديمة "لا ينبغي أن تكون موجودة"... صور

اكتشف فريق دولي من علماء الفيزياء الفلكية العديد من الأجسام الغامضة المختبئة في صور من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهي عبارة عن ست مجرات محتملة ظهرت في وقت مبكر... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T15:21+0000

2023-02-23T15:21+0000

2023-02-23T15:21+0000

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وذكرت مجة "scitechdaily" بأنه قد تكون كل من المجرات الموجودة في "فجر الكون" قد تشكلت بعد ما يقرب من 500 إلى 700 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، أو منذ أكثر من 13 مليار سنة، وإنها أيضًا عملاقة، وتحتوي على عدد من النجوم تقريبًا مثل مجرة ​​درب التبانة الحديثة.قالت إيريكا نيلسون، المؤلفة المشاركة للبحث الجديد والأستاذة المساعدة للفيزياء الفلكية في جامعة "كولورادو بولدر": "أنت فقط لا تتوقع أن يكون الكون قادرًا على تنظيم نفسه بهذه السرعة، لا ينبغي أن يكون هناك وقت لتشكل هذه المجرات".ولا يزال الباحثون بحاجة إلى مزيد من البيانات لتأكيد أن هذه المجرات كبيرة كما تبدو، وتاريخها يعود إلى الوراء.ونوهّت المجلة إلى أن نيلسون وزملاؤها شكلوا فريقا مخصصا للتحقيق في البيانات التي كان جيمس ويب يرسلها إلى الأرض.وبحسب المصدر كانت استنتاجاتهم الأخيرة تنبع من المسح العلمي للتطور الذي أجراه تلسكوب، حيث بدت هذه المجرات في عمق الكون قرب الدب الأكبر، وهي منطقة فضاء مملة نسبيا، لاحظها تلسكوب هابل الفضائي لأول مرة في عام 1990.وذكرت المصدر أن نيلسون أوضحت أنه في علم الفلك، عادة ما يشير الضوء الأحمر إلى الضوء القديم، وقالت نيلسون إن الكون يتوسع منذ فجر التاريخ، ومع توسعه، تتحرك المجرات والأجرام السماوية الأخرى بعيدا عن بعضها بعضا وكلما امتد الضوء، كلما بدا أكثر احمرارا للأدوات البشرية.في المقابل، يبدو الضوء المنبعث من الأجسام القريبة من الأرض أكثر زرقة.أجرى الفريق حسابات واكتشف أن مجراتهم القديمة كانت ضخمة أيضا، حيث تحتوي عشرات إلى مئات المليارات من النجوم بحجم الشمس. ومع ذلك، ربما لم يكن لهذه المجرات البدائية الكثير من القواسم المشتركة مع مجراتنا، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.قالت نيلسون:" إذا كانت إحدى هذه المجرات حقيقية، فسوف تتعارض مع حدود فهمنا لعلم الكونيات".

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