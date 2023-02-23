https://sputnikarabic.ae/20230223/توقعات-بارتفاع-إنتاج-الغاز-في-الجزائر-إلى-أكثر-من-10-مليارات-متر-مكعب-1073912840.html
توقعات بارتفاع إنتاج الغاز في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب
توقعات بارتفاع إنتاج الغاز في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب
صرّح المدير العام للدراسات الإقتصادية والإستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، ميلود مجلد، أنه من المتوقع إرتفاع إنتاج الجزائر من الغاز إلى أكثر من 10... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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الجزائر
اقتصاد
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وقال ميلود مجلد، خلال استضافته على القناة "الأولى": "ما حققته الجزائر من إنجازات عظيمة منذ 1971. إذ أنه تضاعف إنتاج المحروقات بثلاث مرات، وأصبح الإنتاج نحو 1500 برميل في اليوم. ما جعل نسبة تغطية الكهرباء وطنيا تصل إلى 99 %، والغاز بحدود 65%".وأشار ميلود مجلد، إلى أنه تم تخصيص 42 مليار دولار لتطوير عمليات "سوناطراك" للبحث والإستكشاف بين عامي 2023 و2027.ونوّه ميلود مجلد إلى أن "سوناطراك" أبرمت عدة عقود مع شركاء دوليين، تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وهو ما سيسمح برفع إنتاج النفط من 190 مليون طن مكافئ نفط إلى 210 ملايين طن مكافئ نفط. كما سيرتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب بما سيسدّ كل الطلبات، حسب موقع "النهار".وأشار إلى أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سيدشن، اليوم الخميس، حقلا نفطيا مهما في مدينة حاسي مسعود.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الجزائر-تبدأ-نشر-أعمدة-شحن-للسيارات-الكهربائية-1073864918.html
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العالم العربي, الجزائر, اقتصاد
العالم العربي, الجزائر, اقتصاد
توقعات بارتفاع إنتاج الغاز في الجزائر إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب
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صرّح المدير العام للدراسات الإقتصادية والإستشراف في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، ميلود مجلد، أنه من المتوقع إرتفاع إنتاج الجزائر من الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب.
وقال ميلود مجلد، خلال استضافته على القناة "الأولى": "ما حققته الجزائر من إنجازات عظيمة منذ 1971. إذ أنه تضاعف إنتاج المحروقات بثلاث مرات، وأصبح الإنتاج نحو 1500 برميل في اليوم. ما جعل نسبة تغطية الكهرباء وطنيا تصل إلى 99 %، والغاز بحدود 65%".
وأشار ميلود مجلد، إلى أنه تم تخصيص 42 مليار دولار لتطوير عمليات "سوناطراك" للبحث والإستكشاف بين عامي 2023 و2027.
ونوّه ميلود مجلد إلى أن "سوناطراك" أبرمت عدة عقود مع شركاء دوليين، تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار، وهو ما سيسمح برفع إنتاج النفط من 190 مليون طن مكافئ نفط إلى 210 ملايين طن مكافئ نفط. كما سيرتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من 10 مليارات متر مكعب بما سيسدّ كل الطلبات، حسب موقع "النهار
".
وأشار إلى أن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن سيدشن، اليوم الخميس، حقلا نفطيا مهما في مدينة حاسي مسعود.