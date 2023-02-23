https://sputnikarabic.ae/20230223/توقعات-بانتخاب-رئيس-جديد-للبنك-الدولي-بحلول-مايو-1073909463.html

توقعات بانتخاب رئيس جديد للبنك الدولي بحلول مايو

توقعات بانتخاب رئيس جديد للبنك الدولي بحلول مايو

أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يختار مجلس إدارته خلفا للرئيس الحالي، ديفيد مالباس، في وقت مبكر من شهر مايو/ أيار المقبل. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وأكد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي التزامه بعملية اختيار شفافة وقائمة على الجدارة لرئيسه المقبل، كما سيجري المديرون التنفيذيون المقابلات الرسمية لجميع المرشحين المختارين مع توقع اختيار الرئيس الجديد بحلول أوائل مايو 2023.وأوضح البنك الدولي في بيانه، إنه يمكن تلقي طلبات المرشحين حتى 29 مارس/ آذار، مضيفا أنه "يشجع بقوة" السيدات على الترشح.من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن واشنطن تتوقع "عملية ترشيح سريعة وشفافة وقائمة على الجدارة" لرئيس البنك الجديد، مشيرة إلى إن الولايات المتحدة ستقدم مرشحا قريبا.في وقت سابق من الشهر الجاري، أخبر مالباس موظفيه في رسالة أنه يعتزم ترك وظيفته بحلول نهاية السنة المالية الحالية للبنك في 30 يونيو/ حزيران وقبل حوالي عام من انتهاء فترة ولايته.وقال المسؤول الدولي في خطاب: "زملائي الأعزاء، أكتب لأعلمكم أني أبلغت مجلس الإدارة بقراري بشأن اعتزامي التنحي عن منصبي كرئيس لمجموعة البنك الدولي بنهاية عامنا المالي"، وكانت وكالة "بلومبرغ" قد ذكرت أنه سيتنحى في غضون عام.وتنتهي السنة المالية للبنك الدولي في 30 يونيو 2023، بينما كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 9 أبريل/ نيسان 2024.وعين ملباس المخضرم في الإدارات الجمهورية في منصبه في عام 2019 عندما كان دونالد ترامب رئيسا. وفي السابق عمل كوكيل لوزارة الخزانة للشؤون الدولية.خلال فترة رئاسته واجه البنك الدولي أزمات عالمية مثل جائحة "كوفيد 19" والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20230215/رئيس-البنك-الدولي-يتنحى-عن-منصبه-قبل-عام-من-انتهاء-ولايته-1073576760.html

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