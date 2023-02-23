https://sputnikarabic.ae/20230223/حالة-نادرة-لعنكبوت-يصطاد-فأرا-بشباكه-صور-وفيديو-1073927911.html
حالة نادرة لعنكبوت يصطاد فأرا بشباكه... صور وفيديو
حالة نادرة لعنكبوت يصطاد فأرا بشباكه... صور وفيديو
كشف العلماء لأول مرة عن لقطات لعنكبوت يتغذى على فأر في مدينة تشيتشيستر غربي مقاطعة ساسكس في إنجلترا، حيث تم العثور على الفأر عالقا في شباك العنكبوت. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:12+0000
2023-02-23T13:12+0000
2023-02-23T13:12+0000
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ونشرت مجلة "ديل ميل" البريطانية فيديو يظهر كيف كانت "زبابة الأقزام" (الفأر) على قيد الحياة عندما تم اكتشافها، ولكن سرعان ما بدأ سم العنكبوت يأخذ مفعوله في جسم الفأر.وذكرت الصحيفة أن هذا الاكتشاف الاستثنائي تم من قبل سيدة تدعى دون ستورجس، التي صدمت عندما وجدت مخلوقا صغيرا عالقا في شبكة عنكبوت في غرفة نوم في منزلها.وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة ستورجس كانت غير متأكدة من ماهية هذا المخلوق، ولكن تم تحديده لاحقا على أنه زبابة الأقزام (فأر). وكانت الزبابة لا تزال على قيد الحياة، لكن هذا لم يدم طويلا، وذلك بسبب السم العصبي القوي للعنكبوت، حسب مجلة "dailymail"البريطانية.وفقا للباحثين، هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تسجيل حالة افتراس لـ "زبابة الاقزام" من قبل أي نوع من أنواع العناكب.
https://sputnikarabic.ae/20230223/اكتشاف-مرحاض-مشابه-للحديث-صنع-قبل-2400-عام-صور-وفيديو-1073923118.html
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نادي الفيديو, علوم
حالة نادرة لعنكبوت يصطاد فأرا بشباكه... صور وفيديو
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كشف العلماء لأول مرة عن لقطات لعنكبوت يتغذى على فأر في مدينة تشيتشيستر غربي مقاطعة ساسكس في إنجلترا، حيث تم العثور على الفأر عالقا في شباك العنكبوت.
ونشرت مجلة "ديل ميل" البريطانية فيديو يظهر كيف كانت "زبابة الأقزام" (الفأر) على قيد الحياة عندما تم اكتشافها، ولكن سرعان ما بدأ سم العنكبوت يأخذ مفعوله في جسم الفأر.
وقال الدكتور ميشيل دوغون، رئيس مختبر أنظمة السم في جامعة "غالواي" والمؤلف الرئيسي للدراسة: "إن العناكب تتكيف تماما للقضاء على فريسة كبيرة، وتجمع بين السم القوي وسلوك الصيد المعقد".
وذكرت الصحيفة أن هذا الاكتشاف الاستثنائي تم من قبل سيدة تدعى دون ستورجس، التي صدمت عندما وجدت مخلوقا صغيرا عالقا في شبكة عنكبوت في غرفة نوم في منزلها.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيدة ستورجس كانت غير متأكدة من ماهية هذا المخلوق، ولكن تم تحديده لاحقا على أنه زبابة الأقزام (فأر). وكانت الزبابة لا تزال على قيد الحياة، لكن هذا لم يدم طويلا، وذلك بسبب السم العصبي القوي للعنكبوت، حسب مجلة "dailymail"البريطانية.
وفقا للباحثين، هذه هي المرة الأولى في العالم التي يتم فيها تسجيل حالة افتراس لـ "زبابة الاقزام" من قبل أي نوع من أنواع العناكب.