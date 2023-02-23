https://sputnikarabic.ae/20230223/خبير-أمني-سحب-القوات-الدولية-من-بعض-دول-الساحل-الأفريقي-قد-يؤدي-لزعزعة-استقرارها-1073943211.html
خبير أمني: سحب القوات الدولية من بعض دول الساحل الأفريقي قد يؤدي لزعزعة استقرارها
خبير أمني: سحب القوات الدولية من بعض دول الساحل الأفريقي قد يؤدي لزعزعة استقرارها
حذر رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق إيمانويل دوبوي من أن سحب القوات الدولية من بعض دول الساحل الأفريقي قد يتسبب في عودة الصراعات المسلحة إليها. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T16:35+0000
2023-02-23T16:35+0000
2023-02-23T16:35+0000
أخبار مالي
دول الساحل الأفريقي
زعزعة استقرار
العالم
خبير أمني
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ونقل موقع إذاعة "مونت كارلو"، اليوم الخميس، عن دوبوي أن سحب القوات الدولية من بعض دول منطقة الساحل في مقدمتها مالي، قد يؤدي إلى عودة الصراعات المسلحة في هذه الدول.وأشار إلى أن هذا الانسحاب قد يتسبب أيضا في زعزعة الاستقرار السياسي في هذه الدول.وتتسبب الصراعات في بعض دول الساحل الأفريقي في تولد حالة من الفراغ الجيوسياسي الأمر الذي يسمح بإحياء مشاريع عرقية أو طائفية أو دينية، بحسب "مونت كارلو".وقد تجد هذه المشاريع أرضا خصبة لها في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة وعدم الاستقرار السياسي جراء انسحاب القوات الدولية.وكانت الحكومة في مالي الخاضعة لسيطرة الجيش قد انتقدت تصريحات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي قال مؤخرا إن دولة مالي في طريقها للانهيار بعد وقف التحالف العسكري مع دول أوروبية ضد المتمردين.
https://sputnikarabic.ae/20230124/منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-اختطاف-أحد-أطبائها-في-مالي-1072663438.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مالي, دول الساحل الأفريقي, زعزعة استقرار, العالم, خبير أمني
أخبار مالي, دول الساحل الأفريقي, زعزعة استقرار, العالم, خبير أمني
خبير أمني: سحب القوات الدولية من بعض دول الساحل الأفريقي قد يؤدي لزعزعة استقرارها
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حذر رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراق إيمانويل دوبوي من أن سحب القوات الدولية من بعض دول الساحل الأفريقي قد يتسبب في عودة الصراعات المسلحة إليها.
ونقل موقع إذاعة "مونت كارلو"
، اليوم الخميس، عن دوبوي أن سحب القوات الدولية من بعض دول منطقة الساحل في مقدمتها مالي، قد يؤدي إلى عودة الصراعات المسلحة في هذه الدول.
وأشار إلى أن هذا الانسحاب قد يتسبب أيضا في زعزعة الاستقرار السياسي في هذه الدول.
وتتسبب الصراعات في بعض دول الساحل الأفريقي في تولد حالة من الفراغ الجيوسياسي الأمر الذي يسمح بإحياء مشاريع عرقية أو طائفية أو دينية، بحسب "مونت كارلو".
وقد تجد هذه المشاريع أرضا خصبة لها في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة وعدم الاستقرار السياسي جراء انسحاب القوات الدولية.
وكانت الحكومة في مالي الخاضعة لسيطرة الجيش
قد انتقدت تصريحات رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي قال مؤخرا إن دولة مالي في طريقها للانهيار بعد وقف التحالف العسكري مع دول أوروبية ضد المتمردين.