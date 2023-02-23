https://sputnikarabic.ae/20230223/خبير-صيني-روسيا-والصين-تتعاونان-في-مواجهة-الهيمنة-الأمريكية-1073942840.html
خبير صيني: روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكية
خبير صيني: روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكية
نتناول في حلقة اليوم: زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف ووارسو، وخطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، بوتين يلتقي رئيس الدبلوماسية الصينية في موسكو،... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T16:46+0000
2023-02-23T16:46+0000
2023-02-23T16:46+0000
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حصاد الأسبوع
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خبير صيني : روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكية
خبير صيني : روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكية
خبير: روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكيةاستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي يجري زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول صيني إلى موسكو منذ توقيع الجانبين شراكة "بلا حدود" وبعد اللقاء قال بوتين، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى آفاق جديدة، في غضون ذلك أشار الوزير الصيني إلى أن العلاقات مع روسيا صمدت أمام ضغوط المجتمع الدولي وأنها تتطور بشكل مطرد.حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الإسبوع" الخبير بالشأن الصيني الأستاذ نادر رونغ قائلا:هل بات خروج القوات الأمريكية من سوريا قاب قوسين أو أدنى؟قدم النائب الجمهوري مات غيتز إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات من سوريا.ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 شخص، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك.وقال غيتز في بيان له، إنهيقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ...
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عماد الطفيلي
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/07/1070940418_0:0:751:751_100x100_80_0_0_c97eb009730fd30fa7166b8c8322fa30.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير صيني: روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكية
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نتناول في حلقة اليوم: زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف ووارسو، وخطاب بوتين إلى الجمعية الفيدرالية، بوتين يلتقي رئيس الدبلوماسية الصينية في موسكو، الكونغرس الأمريكي يدعو الولايات المتحدة إلى سحب جميع قواتها من سوريا، عواقب الزلزال الأخير والهزات الارتدادية في تركيا وسوريا.
خبير: روسيا والصين تتعاونان في مواجهة الهيمنة الأمريكية
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير خارجية الصين وانغ يي، الذي يجري زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول صيني إلى موسكو منذ توقيع الجانبين شراكة "بلا حدود" وبعد اللقاء قال بوتين، إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى آفاق جديدة، في غضون ذلك أشار الوزير الصيني إلى أن العلاقات مع روسيا صمدت أمام ضغوط المجتمع الدولي وأنها تتطور بشكل مطرد.
حول هذا الموضوع تحدث لـ "حصاد الإسبوع" الخبير بالشأن الصيني الأستاذ نادر رونغ قائلا:
"الصين تتمسك بمبدأ عدم الانحياز ولن تشارك في أي تحالف سواء عسكري أو سياسي ولكن هناك مواقف متشابهة بين الصين وروسيا وتعاون لمواجهة الهيمنة الأمريكية كما ويتعاون البلدان بالتجارة والاقتصاد والبحوث العلمية ومشاركة روسيا في المبادرة الصينية"الحزام والطريق".
هل بات خروج القوات الأمريكية من سوريا قاب قوسين أو أدنى؟
قدم النائب الجمهوري مات غيتز إلى مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يلزم الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات من سوريا.
ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 شخص، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك.
وقال غيتز في بيان له، إنه
"حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور كمال جفا، في حديث لبرنامجنا، بهذا الصدد:
"بسبب التطورات الأخيرة، والزلزال الذي ضرب المنطقة، والإنكفاء التركي إلى الداخل، وإعادة ترتيب البيت الداخلي التركي، وهناك عدة تحديات تجابه تركيا داخليا، وتصاعد حدة الخلافات بين الأحزاب التركية، والاتهامات ضد حزب العدالة والتنمية، كل هذه الأمور تدفع بتركيا بالتطبيع الكامل مع سوريا، عبر روسيا وإيران، وإن تركيا قد نفضت يدها مع كل ما يسمى معارضة، كما أن كسر حصار سوريا من قبل العراق، وفتح جسور الدول العربية مع سوريا، كل هذه الأمور تريح الدولة السورية، حيث تستطيع أن تتفرغ لإخراج القوات الأجنبية من سوريا، ويبدو أن الأمريكيين يستشعرون قرب نهاية إخراجهم من سوريا، ويريدون الخروج وحفظ ماء الوجه".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق ...