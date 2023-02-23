https://sputnikarabic.ae/20230223/دراسة-الآلام-المزمنة-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالخرف-1073943709.html
دراسة: الآلام المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالخرف
دراسة: الآلام المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالخرف
كشفت دراسة حديثة أن الألم المزمن، كالتهاب المفاصل، أو السرطان، أو آلام الظهر، الذي يتواصل لأكثر من 3 أشهر، يزيد من خطر الإصابة بالخرف. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T17:22+0000
2023-02-23T17:22+0000
2023-02-23T17:22+0000
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وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن مؤلف الدراسة هو تو ييهنغ وزملاؤه، وهو أستاذ علم النفس في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالخرف يرتفع مع زيادة عدد مواضع الألم في الجسم.وحلل الباحثون المشاركون في الدراسة بيانات ما يزيد على 19 ألف شخص خضعوا لفحص الدماغ كجزء من البنك الحيوي البريطاني.وشملت الدراسة أكثر من 500 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما.وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يعانون من آلام في مواضع متعددة من الجسد كان أداؤهم أسوأ مقارنة بمن لا يعانون من الألم في سبع من 11 مهمة معرفية.ومن جهة أخرى، ظهر أداء الأشخاص الذين يعانون من الألم في موضع واحد أسوأ في مهمة معرفية واحدة فقط، وهي القدرة على تذكر أداء مهمة ما في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220612/الخرف-علامة-عند-الذهاب-إلى-الحمام-قد-تشير-إلى-تدهور-مزعج-1063484975.html
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باحثون, آلام, الأخبار, علوم, منوعات
باحثون, آلام, الأخبار, علوم, منوعات
دراسة: الآلام المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالخرف
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كشفت دراسة حديثة أن الألم المزمن، كالتهاب المفاصل، أو السرطان، أو آلام الظهر، الذي يتواصل لأكثر من 3 أشهر، يزيد من خطر الإصابة بالخرف.
وبحسب شبكة "سي إن إن"
، فإن مؤلف الدراسة هو تو ييهنغ وزملاؤه، وهو أستاذ علم النفس في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.
وتوصل القائمون على الدراسة إلى أن خطر الإصابة بالخرف
يرتفع مع زيادة عدد مواضع الألم في الجسم.
وحلل الباحثون المشاركون في الدراسة بيانات ما يزيد على 19 ألف شخص خضعوا لفحص الدماغ كجزء من البنك الحيوي البريطاني.
وشملت الدراسة أكثر من 500 ألف مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما.
وأظهرت الدراسة أنّ الأشخاص الذين يعانون من آلام في مواضع متعددة من الجسد كان أداؤهم أسوأ مقارنة بمن لا يعانون من الألم في سبع من 11 مهمة معرفية.
ومن جهة أخرى، ظهر أداء الأشخاص الذين يعانون من الألم في موضع واحد أسوأ في مهمة معرفية واحدة فقط، وهي القدرة على تذكر أداء مهمة ما في المستقبل.