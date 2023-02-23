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https://sputnikarabic.ae/20230223/رد-فعل-الروس-على-رسالة-الرئيس-إلى-الجمعية-الفيدرالية-1073919446.html
رد فعل الروس على رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية
رد فعل الروس على رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية
قام مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا (VCIOM) بتحليل رد فعل المواطنين الروس الذين تابعوا الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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تم استجواب المشاركين في الاستطلاع حول الانطباع الذي تركه خطاب الرئيس بوتين عليهم، وما إذا كانوا يجدون موضوعاته مهمة، وما إذا كان رئيس الدولة قد أشار بوضوح إلى موقفه أم لا.بهذا الخصوص، أعد لكم فريق عمل "سبوتنيك" المخطط المعلوماتي لمعرفة أجوبة المستطلعين على هذه الأسئلة وغيرها من أسئلة علماء الاجتماع.
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انفوجرافيك, روسيا, инфографика
انفوجرافيك, روسيا, инфографика

رد فعل الروس على رسالة الرئيس إلى الجمعية الفيدرالية

14:17 GMT 23.02.2023
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قام مركز أبحاث الرأي العام لعموم روسيا (VCIOM) بتحليل رد فعل المواطنين الروس الذين تابعوا الرسالة السنوية للرئيس فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفيدرالية.
تم استجواب المشاركين في الاستطلاع حول الانطباع الذي تركه خطاب الرئيس بوتين عليهم، وما إذا كانوا يجدون موضوعاته مهمة، وما إذا كان رئيس الدولة قد أشار بوضوح إلى موقفه أم لا.
بهذا الخصوص، أعد لكم فريق عمل "سبوتنيك" المخطط المعلوماتي لمعرفة أجوبة المستطلعين على هذه الأسئلة وغيرها من أسئلة علماء الاجتماع.
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