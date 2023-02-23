روسيا تعرض الدبابة "تي - 90 إم إس" في "آيدكس 2023"... فيديو وصور
22:06 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 22:09 GMT 23.02.2023)
© Sputnik . Alaa - Almotairyالدبابة الروسية "تي -90 إم إس"
© Sputnik . Alaa - Almotairy
حصري
رصدت "سبوتنيك" العديد من المركبات العسكرية داخل الجناح الروسي بمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"، وشمل ذلك دبابات قتال رئيسية وناقلات جند مدرعة وقاذفات لهب ومركبات قتالية.
وينظم الجناح الروسي عروض أسلحته على طريقتين الأولى يستخدم فيها الأسلحة بأحجامها الحقيقية والأخرى يستخدم نماذج بأحجام مصغرة للسلاح.
وأبرز هذه الأسلحة هي:
دبابة القتال الرئيسية المطورة "تي - 90 إم إس".
المركبة المدرعة "بي إم بي - 3".
المركبة المدرعة "بي إم بي - 3 إم".
المركبة القتالية "9 إيه 332".
المركبة القتالية "باخشا".
قاذفة اللهب الثقيلة "توس - 1 إيه".
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمركبة المدرعة "بي إم بي - 3".
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
المركبة المدرعة "بي إم بي - 3".
© Sputnik . Alaa - Almotairyقاذفة اللهب الثقيلة "توس - 1 إيه".
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
قاذفة اللهب الثقيلة "توس - 1 إيه".
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمركبة القتالية "9 إيه 332".
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
المركبة القتالية "9 إيه 332".
© Sputnik . Alaa - Almotairyالمركبة المدرعة "بي إم بي - 3 إم".
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© Sputnik . Alaa - Almotairy
المركبة المدرعة "بي إم بي - 3 إم".
© Sputnik . Alaa - Almotairyالدبابة الروسية "تي -90 إم إس"
5/5
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الدبابة الروسية "تي -90 إم إس"
1/5
© Sputnik . Alaa - Almotairy
المركبة المدرعة "بي إم بي - 3".
2/5
© Sputnik . Alaa - Almotairy
قاذفة اللهب الثقيلة "توس - 1 إيه".
3/5
© Sputnik . Alaa - Almotairy
المركبة القتالية "9 إيه 332".
4/5
© Sputnik . Alaa - Almotairy
المركبة المدرعة "بي إم بي - 3 إم".
5/5
© Sputnik . Alaa - Almotairy
الدبابة الروسية "تي -90 إم إس"
وتمتلك روسيا أضخم قوة دبابات في العالم تضم أكثر من 12 ألفا و500 دبابة، كما تصنف قوتها المدرعة في المرتبة الثالثة عالميا نحو 152 ألف مركبة، وفقا لإحصائيات عام 2023.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.