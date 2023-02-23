https://sputnikarabic.ae/20230223/روسيا-تعمل-على-افتتاح-سفارات-جديدة-في-أفريقيا-1073904394.html
روسيا تعمل على افتتاح سفارات جديدة في أفريقيا
روسيا تعمل على افتتاح سفارات جديدة في أفريقيا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن السلطات الروسية تعمل على افتتاح بعثات دبلوماسية في العديد من دول القارة الأفريقية، ريثما يتم الاتفاق على... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T05:36+0000
2023-02-23T05:36+0000
2023-02-23T05:36+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "اتخذت حكومتنا قرارات، لتوسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في القارة".وأضاف: "في إطار التعليمات ذات الصلة، تعمل وزارة الخارجية الروسية على افتتاح سفارات روسية جديدة في عدد من البلدان الأفريقية".وتابع: "سنعلن عن الدول التي سنفتتح فيها بعثاتنا الدبلوماسية، عندما نتفق مع سلطات الدول المعنية على الجوانب القانونية والبروتوكولية وغيرها".وأوضح الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد، أن قرار افتتاح بعثات دبلوماسية جديدة في القارة الأفريقية، جاء ضمن نتائج القمة الروسية الأفريقية الأولى، التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية عام 2019.
https://sputnikarabic.ae/20230220/فاينانشيال-تايمز-الغرب-فشل-في-إقناع-أفريقيا-بـالتهديد-الذي-تشكله-روسيا-1073738439.html
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روسيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, موسكو, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تعمل على افتتاح سفارات جديدة في أفريقيا
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأن السلطات الروسية تعمل على افتتاح بعثات دبلوماسية في العديد من دول القارة الأفريقية، ريثما يتم الاتفاق على الجوانب القانونية والبروتوكولية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوغدانوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "اتخذت حكومتنا قرارات، لتوسيع الوجود الدبلوماسي الروسي في القارة".
وأضاف: "في إطار التعليمات ذات الصلة، تعمل وزارة الخارجية الروسية على افتتاح سفارات روسية جديدة في عدد من البلدان الأفريقية".
وتابع: "سنعلن عن الدول التي سنفتتح فيها بعثاتنا الدبلوماسية، عندما نتفق مع سلطات الدول المعنية على الجوانب القانونية والبروتوكولية وغيرها".
وأوضح الدبلوماسي الروسي في هذا الصدد، أن قرار افتتاح بعثات دبلوماسية جديدة في القارة الأفريقية، جاء ضمن نتائج القمة الروسية الأفريقية الأولى
، التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية عام 2019.