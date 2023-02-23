https://sputnikarabic.ae/20230223/زلزال-بقوة-41-درجة-بمدينة-السويس-المصرية--1073950745.html
زلزال بقوة 4.1 درجة بمدينة السويس المصرية
زلزال بقوة 4.1 درجة بمدينة السويس المصرية
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 4.1 درجة ريختر ضرب شمال مدينة السويس شرق مصر. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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وأبلغ شهود عيان عن شعورهم باهتزاز في مصر صباح اليوم بالتوقيت المحلي 00:26:30.وبحسب المركز كان مركز الزلزال هزة شمال السويس على عمق 20 كيلومترا.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/تركيا-تسجل-8550-هزة-ارتدادية-منذ-الزلزال-المدمر-1073946397.html
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مصر, أخبار مصر الآن, زلزال
مصر, أخبار مصر الآن, زلزال
زلزال بقوة 4.1 درجة بمدينة السويس المصرية
22:52 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 23:27 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، صباح الجمعة، بأن زلزالاً بقوة 4.1 درجة ريختر ضرب شمال مدينة السويس شرق مصر.
وأبلغ شهود عيان عن شعورهم باهتزاز في مصر صباح اليوم بالتوقيت المحلي 00:26:30.
وبحسب المركز كان مركز الزلزال هزة شمال السويس على عمق 20 كيلومترا.
وضرب زلزال مدمر بقوة
7.7 درجة على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الإثنين 6 فبراير/شباط الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.