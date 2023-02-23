https://sputnikarabic.ae/20230223/زلزال-بقوة-73-درجة-يضرب-طاجيكستان-على-الحدود-مع-شينجيانغ-الصينية-1073903283.html
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب طاجيكستان على الحدود مع شينجيانغ الصينية
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب طاجيكستان على الحدود مع شينجيانغ الصينية
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة طاجيكستان يوم الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، وفقا للمركز الصيني لرصد الزلازل. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T01:00+0000
2023-02-23T01:00+0000
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بكين - سبوتنيك. تم تسجيل الهزة في الساعة 8:37 صباحا بالتوقيت المحلي (0:37 بتوقيت جرينتش).ولم يتم الإبلاغ عن أي دمار أو إصابات بين السكان حتى الآن.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-الداخلية-التركي-يعلن-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-6-فبراير-إلى-43556-قتيلا-1073902606.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم, زلزال, أخبار طاجيكستان
الصين, العالم, زلزال, أخبار طاجيكستان
زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب طاجيكستان على الحدود مع شينجيانغ الصينية
01:00 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 03:55 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة طاجيكستان يوم الخميس بالقرب من الحدود مع منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في شمال غرب الصين، وفقا للمركز الصيني لرصد الزلازل.
بكين - سبوتنيك
. تم تسجيل الهزة في الساعة 8:37 صباحا بالتوقيت المحلي (0:37 بتوقيت جرينتش).
ولم يتم الإبلاغ عن أي دمار أو إصابات بين السكان حتى الآن.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 شباط/فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس
ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.