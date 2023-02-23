https://sputnikarabic.ae/20230223/شركة-وينترشال-ديا-الألمانية-تلغي-حصتها-بالكامل-في-التيار-الشمالي-1073907683.html
شركة "وينترشال ديا" الألمانية تلغي حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"
شركة "وينترشال ديا" الألمانية تلغي حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"
أعلنت شركة "وينترشال ديا" الألمانية القابضة، اليوم الخميس، إلغاء حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"، وذلك عقب الانفجار الذي استهدف خط أنابيب الغاز. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:15+0000
2023-02-23T08:15+0000
2023-02-23T08:15+0000
روسيا
التيار الشمالي
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وجاء في التقرير السنوي للشركة: "نظراً للوضع الجيوسياسي، من المستحيل التنبؤ بتوقيت وتكاليف استعادة البنية التحتية لنقل الغاز، وبالتالي، قامت "وينترشال ديا" بإلغاء استثماراتها بالكامل".وذكرت "وينترشال ديا" في أكتوبر/ تشرين الأول، أنها خفضت حصتها البالغة 15.5% في "التيار الشمالي" بمقدار 175 مليون يورو، وذلك في الربع الثالث من عام 2022 بسبب الحوادث التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز.ووقعت هجمات في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي.يذكر أنه في وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/نيبينزيا-روسيا-تعلم-من-نفذ-تفجيرات-التيار-الشمالي-وكيف-نفذت--1073853571.html
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روسيا, التيار الشمالي
شركة "وينترشال ديا" الألمانية تلغي حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"
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أعلنت شركة "وينترشال ديا" الألمانية القابضة، اليوم الخميس، إلغاء حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"، وذلك عقب الانفجار الذي استهدف خط أنابيب الغاز.
وجاء في التقرير السنوي للشركة: "نظراً للوضع الجيوسياسي، من المستحيل التنبؤ بتوقيت وتكاليف استعادة البنية التحتية لنقل الغاز، وبالتالي، قامت "وينترشال ديا" بإلغاء استثماراتها بالكامل".
وذكرت "وينترشال ديا" في أكتوبر/ تشرين الأول، أنها خفضت حصتها البالغة 15.5% في "التيار الشمالي" بمقدار 175 مليون يورو، وذلك في الربع الثالث من عام 2022 بسبب الحوادث التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز.
ووقعت هجمات في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين
إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب
باعتبارها أعمال إرهاب دولي.
يذكر أنه في وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي
.