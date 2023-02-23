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https://sputnikarabic.ae/20230223/شركة-وينترشال-ديا-الألمانية-تلغي-حصتها-بالكامل-في-التيار-الشمالي-1073907683.html
شركة "وينترشال ديا" الألمانية تلغي حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"
شركة "وينترشال ديا" الألمانية تلغي حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"
أعلنت شركة "وينترشال ديا" الألمانية القابضة، اليوم الخميس، إلغاء حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"، وذلك عقب الانفجار الذي استهدف خط أنابيب الغاز. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:15+0000
2023-02-23T08:15+0000
روسيا
التيار الشمالي
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وجاء في التقرير السنوي للشركة: "نظراً للوضع الجيوسياسي، من المستحيل التنبؤ بتوقيت وتكاليف استعادة البنية التحتية لنقل الغاز، وبالتالي، قامت "وينترشال ديا" بإلغاء استثماراتها بالكامل".وذكرت "وينترشال ديا" في أكتوبر/ تشرين الأول، أنها خفضت حصتها البالغة 15.5% في "التيار الشمالي" بمقدار 175 مليون يورو، وذلك في الربع الثالث من عام 2022 بسبب الحوادث التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز.ووقعت هجمات في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي.يذكر أنه في وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/نيبينزيا-روسيا-تعلم-من-نفذ-تفجيرات-التيار-الشمالي-وكيف-نفذت--1073853571.html
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روسيا, التيار الشمالي
روسيا, التيار الشمالي

شركة "وينترشال ديا" الألمانية تلغي حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"

08:15 GMT 23.02.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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أعلنت شركة "وينترشال ديا" الألمانية القابضة، اليوم الخميس، إلغاء حصتها بالكامل في "التيار الشمالي"، وذلك عقب الانفجار الذي استهدف خط أنابيب الغاز.
وجاء في التقرير السنوي للشركة: "نظراً للوضع الجيوسياسي، من المستحيل التنبؤ بتوقيت وتكاليف استعادة البنية التحتية لنقل الغاز، وبالتالي، قامت "وينترشال ديا" بإلغاء استثماراتها بالكامل".
وذكرت "وينترشال ديا" في أكتوبر/ تشرين الأول، أنها خفضت حصتها البالغة 15.5% في "التيار الشمالي" بمقدار 175 مليون يورو، وذلك في الربع الثالث من عام 2022 بسبب الحوادث التي تعرضت لها خطوط أنابيب الغاز.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
نيبينزيا: روسيا تعلم من نفذ تفجيرات "التيار الشمالي" وكيف نفذت
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ووقعت هجمات في 26 أيلول/ سبتمبر 2022، على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
ويحقق مكتب المدعي العام الروسي في حوادث خط الأنابيب باعتبارها أعمال إرهاب دولي.
يذكر أنه في وقت سابق، أعدت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في حادث تخريب خطوط التيار الشمالي.
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