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https://sputnikarabic.ae/20230223/شويغو-محاولات-الغرب-تفكيك-روسيا-محكوم-عليها-بالفشل-1073938949.html
شويغو: محاولات الغرب تفكيك روسيا محكوم عليها بالفشل
شويغو: محاولات الغرب تفكيك روسيا محكوم عليها بالفشل
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تواجه اليوم خطراً من طرف الغرب الجماعي، الذي يسعى لتمزيقها ونزع منها الاستقلال، مشيراً إلى أن هذه المحاولات... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T15:09+0000
2023-02-23T15:09+0000
روسيا
وزارة الدفاع
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
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وقال شويغو خلال تهنئته للعسكريين الروس بعيد المدافع عن الوطن، اليوم الخميس: "اليوم نواجه مرة أخرى خطراً كبيراً. باستخدام أوكرانيا، يسعى الغرب الجماعي لتمزيق روسيا، نزع استقلالها. هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".وأضاف رئيس الإدارة العسكرية الروسية، أن القوات المسلحة تعمل الآن كضمان للأمن القومي والتنمية المستقرة لروسيا، "يدافع جنودنا وضباطنا عما ناضل من أجله أجدادنا. بالنسبة لهم، كان رفاهية الوطن الأم وأمنه دائما أعلى معاني للحياة. وبالنسبة لنا، كخلفائهم، فإن التفاني في الوطن هو القيمة الرئيسية وهو دعم موثوق به لاستقلال روسيا".كما بعث رئيس وزارة الدفاع الروسية بكلمات الامتنان لكل من هو الآن في المقدمة. وشدد شويغو على ذلك قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر لأولئك الذين هم على خط المواجهة، والذين يحلون المهام الصعبة لضمان العمليات العسكرية ويعرضون حياتهم للخطر أثناء أداء واجبهم العسكري".
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روسيا, وزارة الدفاع, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
روسيا, وزارة الدفاع, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

شويغو: محاولات الغرب تفكيك روسيا محكوم عليها بالفشل

15:09 GMT 23.02.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Photo / Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation
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أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن روسيا تواجه اليوم خطراً من طرف الغرب الجماعي، الذي يسعى لتمزيقها ونزع منها الاستقلال، مشيراً إلى أن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل.
وقال شويغو خلال تهنئته للعسكريين الروس بعيد المدافع عن الوطن، اليوم الخميس: "اليوم نواجه مرة أخرى خطراً كبيراً. باستخدام أوكرانيا، يسعى الغرب الجماعي لتمزيق روسيا، نزع استقلالها. هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".
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وأضاف رئيس الإدارة العسكرية الروسية، أن القوات المسلحة تعمل الآن كضمان للأمن القومي والتنمية المستقرة لروسيا، "يدافع جنودنا وضباطنا عما ناضل من أجله أجدادنا. بالنسبة لهم، كان رفاهية الوطن الأم وأمنه دائما أعلى معاني للحياة. وبالنسبة لنا، كخلفائهم، فإن التفاني في الوطن هو القيمة الرئيسية وهو دعم موثوق به لاستقلال روسيا".
وأشار شويغو إلى أن بطولة الجنود وشجاعتهم، بالإضافة إلى قوة ومجد الأسلحة الروسية، كانت دائما جزءا لا يتجزأ من عظمة البلاد. إن انتصارات الجندي الروسي مسجلة إلى الأبد في تاريخ البلاد، وإن الإنجاز الذي حققه الشعب خلال الحرب الوطنية العظمى لن يتلاشى أبدا".
كما بعث رئيس وزارة الدفاع الروسية بكلمات الامتنان لكل من هو الآن في المقدمة. وشدد شويغو على ذلك قائلاً: "أتقدم بخالص الشكر لأولئك الذين هم على خط المواجهة، والذين يحلون المهام الصعبة لضمان العمليات العسكرية ويعرضون حياتهم للخطر أثناء أداء واجبهم العسكري".
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