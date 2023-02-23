https://sputnikarabic.ae/20230223/صحيفة-أمريكية-واشنطن-تخطط-لزيادة-تواجدها-العسكري-في-تايوان-لمواجهة-الصين-1073932364.html
صحيفة أمريكية: واشنطن تخطط لزيادة تواجدها العسكري في تايوان لمواجهة الصين
صحيفة أمريكية: واشنطن تخطط لزيادة تواجدها العسكري في تايوان لمواجهة الصين
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن تخطط لزيادة عدد عسكرييها الموجودين في تايوان لأكثر من 3 مرات، وذلك بهدف تعليم القوات المحلية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:33+0000
2023-02-23T13:33+0000
2023-02-23T13:33+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن تخطط لإرسال من 100 إلى 200 عسكري في الأشهر المقبلة إلى تايوان.وفقا للمسؤولين، تم التخطيط لتوسيع الوجود لعدة أشهر خصوصا بعد حوادث البالونات في المجال الجوي في الولايات المتحدة.وكتبت الصحيفة في إشارة إلى المسؤولين: "سيتم تكليف قوى إضافية بتدريس القوات التايوانية ليس فقط لاستخدام أنظمة الأسلحة الأمريكية، ولكن أيضًا التدريب على المناورة العسكرية للحماية من هجوم محتمل للصين".
https://sputnikarabic.ae/20230223/الجيش-الصيني-مستعدون-لقمع-النزعة-الانفصالية-في-تايوان-1073919328.html
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العالم
صحيفة أمريكية: واشنطن تخطط لزيادة تواجدها العسكري في تايوان لمواجهة الصين
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن واشنطن تخطط لزيادة عدد عسكرييها الموجودين في تايوان لأكثر من 3 مرات، وذلك بهدف تعليم القوات المحلية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أن واشنطن تخطط لإرسال من 100 إلى 200 عسكري في الأشهر المقبلة إلى تايوان.
وفقا للمسؤولين، تم التخطيط لتوسيع الوجود لعدة أشهر خصوصا بعد حوادث البالونات في المجال الجوي في الولايات المتحدة.
وكتبت الصحيفة في إشارة إلى المسؤولين: "سيتم تكليف قوى إضافية بتدريس القوات التايوانية ليس فقط لاستخدام أنظمة الأسلحة الأمريكية، ولكن أيضًا التدريب على المناورة العسكرية للحماية من هجوم محتمل للصين".