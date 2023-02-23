https://sputnikarabic.ae/20230223/صحيفة-الصين-تنتهي-من-صناعة-أول-مقاتلة-مخصصة-لبلد-عربي-1073909878.html

صحيفة: الصين تنتهي من صناعة أول مقاتلة مخصصة لبلد عربي

صحيفة: الصين تنتهي من صناعة أول مقاتلة مخصصة لبلد عربي

نشرت صحيفة متخصصة في الشؤون العسكرية في 21 فبراير/ شباط، أنه تم تأكيد صفقة محتملة منذ فترة طويلة لبيع طائرات مقاتلة صينية خفيفة الوزن من طراز "إل-15" إلى دولة... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T09:14+0000

2023-02-23T09:14+0000

2023-02-23T09:38+0000

الصين

أخبار الإمارات العربية المتحدة

رصد عسكري

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/18/1068182253_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_13dc6b00bab3c98e239f224b96db4e7f.jpg

وذكرت صحيفة "militarywatch" أنه تم الحديث عن مثل هذا العقد مع دولة الإمارات لأول مرة في فبراير 2022، ولكن لم يتم تأكيده، وعلى الرغم من أن الطائرة "إل-15" تخدم في سلاح الجو الصيني كمقاتلة في المقام الأول، إلا أنها تتمتع بأداء قتالي متفوق على أي مقاتلة أخرى في العالم.وأشارت الصحيفة إلى أنه ينظر إلى صفقة "إل-15" على أنها "تنذر بتحول تدريجي في منطقة الخليج، حيث ورد أن أبو ظبي رفضت الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لربط بيع مقاتلات "إف-35" بمسألة رفضها للبنية التحتية لشركة "هواوي" الصينية للاتصالات. وقاومت أبو ظبي ضغوطا من واشنطن لإضعاف العلاقات مع الصين". وأضافت الصحيفة أن "المملكة العربية السعودية أبدت اهتماما كبيرا بمقاتلة الجيل الخامس من طراز "إف سي-31" لتحل محل طائرات "إف-15" الأمريكية، حيث لا تمتلك الدول الغربية مقاتلات مماثلة بقدرات التخفي وتكوينات المحرك المزدوج"، بحسب صحيفة "militarywatch" المتخصصة بالشؤون العسكرية.وبحسب الصحيفة، يعتقد أن التهديدات المتكررة بفرض حظر على توريد الأسلحة من الدول الغربية، والتي تم تنفيذ العديد منها، كانت عاملا رئيسيا في دفع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى السعي لتنويع أسطولها.

https://sputnikarabic.ae/20230102/مقارنة-بين-قوة-المقاتلات-والطائرات-الاعتراضية-في-الجيشين-الصيني-والأمريكي-1071857317.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, رصد عسكري, العالم العربي