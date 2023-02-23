https://sputnikarabic.ae/20230223/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-فيديو-وصور-1073928906.html

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية... فيديو وصور

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية... فيديو وصور

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T13:02+0000

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إسرائيل

المسجد الأقصى

القدس

العالم العربي

مستوطن

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ونقلت وكالة "شهاب"، ظهر اليوم الخميس، عن مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.وشددت الشرطة الإسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، من خلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، ودققت في هوياتهم الشخصية، في الوقت الذي احتجزت بعضهم عند بوابات المسجد الخارجية.ويذكر أنه يوم الخميس الماضي، اقتحم المئات من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن حوالي 243 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بينهم طلاب من المعاهد التوراتية اليهودية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.وأفادت الوكالة بأن المستوطنين قاموا بتأدية طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى وبالقرب من أبوابه، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية انتشرت في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين.وقامت الشرطة الإسرائيلية، في هذا اليوم، بفرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين، وفتشتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.وأكدت الوكالة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية وبعدها احتجزت بعض المصلين عند بواباته الخارجية.ويذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20230121/حماس-المسجد-الأقصى-المبارك-في-خطر-1072547364.html

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إسرائيل, المسجد الأقصى, القدس, العالم العربي, مستوطن