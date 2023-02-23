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https://sputnikarabic.ae/20230223/فتح-المجال-الجوي-العماني-أمام-الطيران-الإسرائيلي-هل-هي-خطوة-نحو-التطبيع-1073946859.html
فتح المجال الجوي العماني أمام الطيران الإسرائيلي... هل هي خطوة نحو التطبيع؟
فتح المجال الجوي العماني أمام الطيران الإسرائيلي... هل هي خطوة نحو التطبيع؟
بعد مطالبات استمرت لفترات طويلة، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، اليوم الخميس، "فتح المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T19:59+0000
2023-02-23T19:59+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
سلطنة عمان
إسرائيل
تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل
العالم العربي
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وقالت هيئة الطيران المدني، "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، على فتح المجال الجوي العماني أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.ونقلت القناة العبرية الـ 12، عن نتنياهو أن إسرائيل باتت واقعيا نقطة انطلاق مركزية بين قارتي آسيا وأوروبا، وبأن الشرق الأقصى لم يعد بعيدا.وفي ديسمبر 2020، قالت وزارة الخارجية العُماني، إن السلطنة ترحب بإعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.واتفق المغرب وإسرائيل حينها على تطبيع العلاقات في خطوة توسطت فيها الولايات المتحدة، بعد الإمارات والبحرين والسودان.يقول الدبلوماسي السابق، السفير هلال السيابي، إن الشارع العماني منحاز إلى فلسطين بشكل كامل، دون هوادة في ذلك.يضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الدولة تظل جزءا من المجتمع الدولي،وخاصة العالم العربي".ويرى أن السلطنة لا يمكنها البقاء وحدها خارج المنظومة الدولية، وأن الأمر لا يرتبط بالتبرير، لكنه تقرير الواقع العربي المأزوم، كما أن المبادرة العربية قد شرعت شيئا مما هو جار الآن، لافتا إلى أن ما هو جار الآن يتم بالشروط الإسرائيلية.تعليقا على القرار الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن ما إن كان يمهد لتطبيع العلاقات بين السلطنة وعمان، يقول خميس بن عبيد القطيطي الباحث السياسي العماني، إن السماح للطيران المدني المرور في أجواء الدول الموقعة وفقا لاتفاقيات دولية هو حق دولي وكان متوقعا، وأن الأمر لا يعني التمهيد للتطيع مع "الاحتلال".يضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الالتزام الدولي من قبل سلطنة عمان أمر طبيعي، في ظل عدم وجود مبرر لمنع الطيران المدني لأي دولة بالعالم، حتى "الكيان "، خاصة في ظل المطالبات الدولية للسلطنة منذ فترة.يرى القطيطي أن السلطنة كان لديها أسبابها السابقة لإعلان منع الطيران الإسرائيلي عبور الأجواء العمانية وتوجيه رسائل مقصودة لـ"دولة الاحتلال"، حول ما يعنيه أي ممارسات إحادية في الأرض المحتلة، وأن القرار العماني السابق كان دعما للقضية الفلسطينية.ويلفت الباحث السياسي إلى أن هناك الكثير من الإجراءآت المقاومة على الصعيد السياسي والاقتصادي، يمكن للدول العربية استخدامها في دعم القضية الفلسطينية.بشأن ما إن كانت الخطوة تمهد للتطبيع بين السلطنة وإسرائيل، يوضح الباحث، "أن ملف التطبيع والعلاقات الدبلوماسية أمر يختلف كليا ويخضع للسيادة العمانية الرافضة للاحتلال وممارساته والداعمة للقضية المحورية الفلسطينية".يشير الباحث إلى ضرورة التفرقة بين الالتزام بحق دولي على الجميع الانصياع له، لا سيما أنه يتعلق بحركة الملاحة الجوية والطيران المدني والتقيد بالمعاهدات الدولية ومعاهدة شيكاغو لعام 1944م، وبين قضية عربية إنسانية مصيرية، ارتبطت بها سلطنة عمان كدولة وشعب في دعمها الدائم واللامحدود.فيما يتعلق بالموقف الشعبي في السلطنة، يوضح القطيطي أن المؤسسة الدينية في سلطنة عمان التي يقودها الشيخ احمد الخليلي تقف بقوة في مساندة القضية الفلسطينية، وهي بذلك متوازية مع النهج الشعبي في دعم القضية الفلسطينية.وشدد على أن الموقف الشعبي في السلطنة الذي تؤكده المواقف الرسمية للدولة، يستبعد معه أي تطبيع عماني مع "الاحتلال"، وأن أي محاولة لاستثمار الموقف الأخيير أو توظيفه سياسيا نتيجته معدومة.وتمارس الولايات المتحدة العديد من الضغوط على الدول العربية منذ سنوات طويلة، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما تتمسك السعودية وسلطنة عمان والجزائر برفض أي علاقات أو تطبيع مع إسرائيل حتى الآن، فيما طبعت العديد من الدول العربية علاقتها الفترة الأخيرة.وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مرخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح "يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيا أو لقاء إلكترونيا أو غيره"، وفقا لموقع "أثير" المحلي.
https://sputnikarabic.ae/20230222/وزير-خارجية-إسرائيل-دول-عربية-جديدة-ستطبع-علاقاتها-معنا-قريبا-1073875081.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/سلطنة-عمان-تعلن-فتح-المجال-الجوي-أمام-جميع-الناقلات-الجوية-التي-تستوفي-شروط-العبور-1073920485.html
https://sputnikarabic.ae/20230223/كوهين-يصف-موافقة-سلطنة-عمان-على-فتح-مجالها-الجوي-أمام-الطيران-الإسرائيلي-بـالتاريخي-1073920688.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, سلطنة عمان, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, سلطنة عمان, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, العالم العربي

فتح المجال الجوي العماني أمام الطيران الإسرائيلي... هل هي خطوة نحو التطبيع؟

19:59 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED MAHJOUBمطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / MOHAMMED MAHJOUB
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حصري
بعد مطالبات استمرت لفترات طويلة، أعلنت هيئة الطيران المدني، في سلطنة عمان، اليوم الخميس، "فتح المجال الجوي أمام الطيران الإسرائيلي.
وقالت هيئة الطيران المدني، "التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944، وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العمانية".
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، على فتح المجال الجوي العماني أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.
ونقلت القناة العبرية الـ 12، عن نتنياهو أن إسرائيل باتت واقعيا نقطة انطلاق مركزية بين قارتي آسيا وأوروبا، وبأن الشرق الأقصى لم يعد بعيدا.
وفي ديسمبر 2020، قالت وزارة الخارجية العُماني، إن السلطنة ترحب بإعلان المغرب إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتأمل في أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
وزير خارجية إسرائيل: دول عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا قريبا
أمس, 12:48 GMT
واتفق المغرب وإسرائيل حينها على تطبيع العلاقات في خطوة توسطت فيها الولايات المتحدة، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
يقول الدبلوماسي السابق، السفير هلال السيابي، إن الشارع العماني منحاز إلى فلسطين بشكل كامل، دون هوادة في ذلك.
يضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "الدولة تظل جزءا من المجتمع الدولي،وخاصة العالم العربي".
ويرى أن السلطنة لا يمكنها البقاء وحدها خارج المنظومة الدولية، وأن الأمر لا يرتبط بالتبرير، لكنه تقرير الواقع العربي المأزوم، كما أن المبادرة العربية قد شرعت شيئا مما هو جار الآن، لافتا إلى أن ما هو جار الآن يتم بالشروط الإسرائيلية.
تعليقا على القرار الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن ما إن كان يمهد لتطبيع العلاقات بين السلطنة وعمان، يقول خميس بن عبيد القطيطي الباحث السياسي العماني، إن السماح للطيران المدني المرور في أجواء الدول الموقعة وفقا لاتفاقيات دولية هو حق دولي وكان متوقعا، وأن الأمر لا يعني التمهيد للتطيع مع "الاحتلال".
يضيف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الالتزام الدولي من قبل سلطنة عمان أمر طبيعي، في ظل عدم وجود مبرر لمنع الطيران المدني لأي دولة بالعالم، حتى "الكيان "، خاصة في ظل المطالبات الدولية للسلطنة منذ فترة.
طائرة عمانية في مطار مسقط الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
سلطنة عمان تعلن فتح المجال الجوي أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط العبور
11:19 GMT
يرى القطيطي أن السلطنة كان لديها أسبابها السابقة لإعلان منع الطيران الإسرائيلي عبور الأجواء العمانية وتوجيه رسائل مقصودة لـ"دولة الاحتلال"، حول ما يعنيه أي ممارسات إحادية في الأرض المحتلة، وأن القرار العماني السابق كان دعما للقضية الفلسطينية.
ويلفت الباحث السياسي إلى أن هناك الكثير من الإجراءآت المقاومة على الصعيد السياسي والاقتصادي، يمكن للدول العربية استخدامها في دعم القضية الفلسطينية.
بشأن ما إن كانت الخطوة تمهد للتطبيع بين السلطنة وإسرائيل، يوضح الباحث، "أن ملف التطبيع والعلاقات الدبلوماسية أمر يختلف كليا ويخضع للسيادة العمانية الرافضة للاحتلال وممارساته والداعمة للقضية المحورية الفلسطينية".
يشير الباحث إلى ضرورة التفرقة بين الالتزام بحق دولي على الجميع الانصياع له، لا سيما أنه يتعلق بحركة الملاحة الجوية والطيران المدني والتقيد بالمعاهدات الدولية ومعاهدة شيكاغو لعام 1944م، وبين قضية عربية إنسانية مصيرية، ارتبطت بها سلطنة عمان كدولة وشعب في دعمها الدائم واللامحدود.
فيما يتعلق بالموقف الشعبي في السلطنة، يوضح القطيطي أن المؤسسة الدينية في سلطنة عمان التي يقودها الشيخ احمد الخليلي تقف بقوة في مساندة القضية الفلسطينية، وهي بذلك متوازية مع النهج الشعبي في دعم القضية الفلسطينية.
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
كوهين يصف موافقة سلطنة عمان على فتح مجالها الجوي أمام الطيران الإسرائيلي بـ"التاريخي"
11:22 GMT
وشدد على أن الموقف الشعبي في السلطنة الذي تؤكده المواقف الرسمية للدولة، يستبعد معه أي تطبيع عماني مع "الاحتلال"، وأن أي محاولة لاستثمار الموقف الأخيير أو توظيفه سياسيا نتيجته معدومة.
وتمارس الولايات المتحدة العديد من الضغوط على الدول العربية منذ سنوات طويلة، من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فيما تتمسك السعودية وسلطنة عمان والجزائر برفض أي علاقات أو تطبيع مع إسرائيل حتى الآن، فيما طبعت العديد من الدول العربية علاقتها الفترة الأخيرة.
وكان مجلس الشورى في سلطنة عمان وافق مرخرا، على إحالة مشروع تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل إلى اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء الرأي قبل مناقشة المقترح وإقراره أو رفضه.
وقال نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، خلال الجلسة، إن التعديل المقترح "يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى"، مؤكدًا أن أعضاء المجلس المتقدمين بالطلب "اقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء لقاءً واقعيا أو لقاء إلكترونيا أو غيره"، وفقا لموقع "أثير" المحلي.
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