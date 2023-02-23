https://sputnikarabic.ae/20230223/فرنسا-تنفق-نصف-مليار-يورو-لاستقبال-اللاجئين-الأوكرانيين-1073911134.html
فرنسا تنفق نصف مليار يورو لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين
فرنسا تنفق نصف مليار يورو لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن قبول اللاجئين من أوكرانيا كلف فرنسا نحو 500 مليون يورو خلال العام الماضي. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T09:32+0000
2023-02-23T09:32+0000
2023-02-23T09:32+0000
العالم
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وأشار تلفزيون "بي إف إم تي في" إلى أن "استقبال اللاجئين الأوكرانيين كلف فرنسا أكثر من 490 مليون يورو، تم إنفاقها على تنظيم 100 ألف مكان لاستقبالهم وإقامتهم على التراب الوطني".وذكرت الوزارة الداخلية الفرنسية أنه تم تنظيم "خطة استقبال غير مسبوقة" للاجئين من أوكرانيا، حيث يلاحظ أنه تم إنفاق 220 مليون يورو على توزيع اللاجئين و260 على تنظيم الإسكان و10 على النقل وتشمل تكاليف الإسكان تكلفة الفنادق ومراكز التطعيم ، فضلاً عن إنشاء 30 ألف مكان إقامة للطوارئ في وقت أكبر تدفق للاجئين في مارس/ آذار 2022. كما استضاف الفرنسيون حوالي 30 ألف أوكراني وتلقت أكثر من 900 أسرة مساعدة من الدولة بقيمة إجمالية قدرها 786 ألف يورو.
https://sputnikarabic.ae/20230221/ستولتنبرغ-علينا-وضع-ترتيبات-طويلة-الأمد-لأمن-أوكرانيا-بعد-انتهاء-الصراع-فيها-1073827017.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فرنسا تنفق نصف مليار يورو لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، أن قبول اللاجئين من أوكرانيا كلف فرنسا نحو 500 مليون يورو خلال العام الماضي.
وأشار تلفزيون "بي إف إم تي في" إلى أن "استقبال اللاجئين الأوكرانيين كلف فرنسا أكثر من 490 مليون يورو، تم إنفاقها على تنظيم 100 ألف مكان لاستقبالهم وإقامتهم على التراب الوطني".
وذكرت الوزارة الداخلية الفرنسية أنه تم تنظيم "خطة استقبال غير مسبوقة" للاجئين من أوكرانيا، حيث يلاحظ أنه تم إنفاق 220 مليون يورو على توزيع اللاجئين و260 على تنظيم الإسكان و10 على النقل وتشمل تكاليف الإسكان تكلفة الفنادق ومراكز التطعيم ، فضلاً عن إنشاء 30 ألف مكان إقامة للطوارئ في وقت أكبر تدفق للاجئين في مارس/ آذار 2022.
كما استضاف الفرنسيون حوالي 30 ألف أوكراني وتلقت أكثر من 900 أسرة مساعدة من الدولة بقيمة إجمالية قدرها 786 ألف يورو.