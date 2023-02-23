https://sputnikarabic.ae/20230223/لوكاشينكو-زيارة-بايدن-إلى-كييف-هدفها-دخول-الانتخابات-على-حصان-الحرب-1073935800.html
لوكاشينكو: زيارة بايدن إلى كييف هدفها دخول الانتخابات على "حصان الحرب"
لوكاشينكو: زيارة بايدن إلى كييف هدفها دخول الانتخابات على "حصان الحرب"
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف هي دعاية "لركوب حصان الحرب" في الحملة الانتخابية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:56+0000
2023-02-23T13:56+0000
2023-02-23T13:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
جو بايدن
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام صينية، اليوم الخميس: "هذا ببغاء. لقد حدث بالفعل. مثل هذه الزيارة بالضبط. لماذا؟ انتخابات رئاسية. يريد جو بايدن ركوب هذه الحملة الانتخابية على حصان حرب. بالتأكيد لن ينجح هنا. أنا أعرف ذلك جيدا".في الوقت نفسه، أشار رئيس بيلاروسيا إلى أنه يقدر قرار بادن بزيارة كييف. وقال لوكاشينكو "أحسن صنعا. جلس وذهب. طلب الإذن من روسيا أو حذر روسيا لكنه مع ذلك ذهب". ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا النوع من التحرك أصليا، فقد لمح رئيس بيلاروسيا لزيارة مماثلة، أيضا من الجانب الأمريكي، منذ وقت ليس ببعيد.وأشار لوكاشينكو إلى أنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".وأضاف قائلا: "لقد أصبحت الصين دولة عالمية لها سياساتها العالمية الخاصة. وأنا أعلم أن شي جين بينغ اليوم أو غدًا سيدلي ببيان أو خطاب حول الوضع في أوكرانيا. يرجى ملاحظة أن هذه خطوة غير عادية للسياسة الصينية. الصينيون دائما حريصون وحذرون. لا يذهبون إلى حيث لا يحتاجون إليه، إذا فهموا أن هذا لن يعطي النتيجة المرجوة والمطلوبة، فلن يتخذوا خطوات في هذا الاتجاه".وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/لوكاشينكو-يحذر-من-عواقب-عدم-الاستماع-لموقف-الصين-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1073928333.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, جو بايدن
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, جو بايدن
لوكاشينكو: زيارة بايدن إلى كييف هدفها دخول الانتخابات على "حصان الحرب"
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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف هي دعاية "لركوب حصان الحرب" في الحملة الانتخابية.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام صينية، اليوم الخميس: "هذا ببغاء. لقد حدث بالفعل. مثل هذه الزيارة بالضبط. لماذا؟ انتخابات رئاسية. يريد جو بايدن ركوب هذه الحملة الانتخابية على حصان حرب. بالتأكيد لن ينجح هنا. أنا أعرف ذلك جيدا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن زيارة بايدن لأوكرانيا تتساوى مع حادث بالون صيني أسقطته الولايات المتحدة. وعلق الزعيم البيلاروسي قائلا: "هذه خطوة صغيرة غير لائقة".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
في الوقت نفسه، أشار رئيس بيلاروسيا إلى أنه يقدر قرار بادن بزيارة كييف. وقال لوكاشينكو "أحسن صنعا. جلس وذهب. طلب الإذن من روسيا أو حذر روسيا لكنه مع ذلك ذهب". ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا النوع من التحرك أصليا، فقد لمح رئيس بيلاروسيا لزيارة مماثلة، أيضا من الجانب الأمريكي، منذ وقت ليس ببعيد.
وأشار لوكاشينكو إلى أنه إذا لم يتم الاستماع إلى موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا، فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.
وردا على سؤال من صحفي صيني حول دور الصين في حل المشكلات الدولية، أكد رئيس الدولة أنه يقيّمها، ولا يمكن حل مشكلة واحدة في العالم اليوم دون مشاركة الصين، بحسب ما نقلت وكالة "بيلتا".
وأضاف قائلا: "لقد أصبحت الصين دولة عالمية لها سياساتها العالمية الخاصة. وأنا أعلم أن شي جين بينغ اليوم أو غدًا سيدلي ببيان أو خطاب حول الوضع في أوكرانيا. يرجى ملاحظة أن هذه خطوة غير عادية للسياسة الصينية. الصينيون دائما حريصون وحذرون. لا يذهبون إلى حيث لا يحتاجون إليه، إذا فهموا أن هذا لن يعطي النتيجة المرجوة والمطلوبة، فلن يتخذوا خطوات في هذا الاتجاه".
وأعرب لوكاشينكو عن ثقته في أنه إذا قررت الصين التعبير عن موقفها بهذه الطريقة، من لسان المسؤول الأعلى شي جين بينغ، فسيكون لذلك نتائج جدية.