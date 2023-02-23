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ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل
ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ جولة أفريقية يوم 1 آذار/مارس المقبل، تشمل دول الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:34+0000
2023-02-23T11:36+0000
العالم
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وكشفت مجلة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الخميس، أن الجولة التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل تشمل حضوره قمة حول حماية الغابات الاستوائية بجانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأربع، في وقت يزداد فيه النفوذ الصيني والروسي في القارة.ويبدأ ماكرون جولته في الغابون حيث يشارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس المقبل، والتي تنطلق في العاصمة ليبرفيل في الغابون. وتركز القمة على التحديات المشتركة التي تواجهها أحواض الغابات الاستوائية المطيرة الثلاثة، أي حوض الكونغو وغابة الأمازون وغابات جنوب شرق آسيا.وينطلق ماكرون من ليبرفيل إلى العاصمة الأنغولية لواندا ليحتفل ببداية الشراكة الفرنسية الأنغولية في مجال الزراعة.ويزور الرئيس الفرنسي يومي 3 و4 مارس عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل، وعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
https://sputnikarabic.ae/20230219/ماكرون-دول-الناتو-لم-تستطع-شرح-نواياها-بوضوح-لروسيا-1073708618.html
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ماكرون يبدأ جولة أفريقية في الأول من مارس المقبل

11:34 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 11:36 GMT 23.02.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيبدأ جولة أفريقية يوم 1 آذار/مارس المقبل، تشمل دول الغابون وأنغولا وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشفت مجلة "لو جورنال دو ديمانش"، اليوم الخميس، أن الجولة التي ستنطلق في الأول من مارس المقبل تشمل حضوره قمة حول حماية الغابات الاستوائية بجانب تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأربع، في وقت يزداد فيه النفوذ الصيني والروسي في القارة.

ويبدأ ماكرون جولته في الغابون حيث يشارك في قمة الغابة الواحدة يومي 1 و2 مارس المقبل، والتي تنطلق في العاصمة ليبرفيل في الغابون.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ماكرون: دول الناتو لم تستطع شرح نواياها بوضوح لروسيا
19 فبراير, 09:57 GMT
وتركز القمة على التحديات المشتركة التي تواجهها أحواض الغابات الاستوائية المطيرة الثلاثة، أي حوض الكونغو وغابة الأمازون وغابات جنوب شرق آسيا.

وينطلق ماكرون من ليبرفيل إلى العاصمة الأنغولية لواندا ليحتفل ببداية الشراكة الفرنسية الأنغولية في مجال الزراعة.

ويزور الرئيس الفرنسي يومي 3 و4 مارس عاصمة جمهورية الكونغو برازافيل، وعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
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