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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/مجموعة-السبع-تعلن-زيادة-الدعم-الاقتصادي-لأوكرانيا-إلى-39-مليار-دولار-العام-الجاري-1073937455.html
مجموعة السبع تعلن زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا إلى 39 مليار دولار العام الجاري
مجموعة السبع تعلن زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا إلى 39 مليار دولار العام الجاري
أعلنت مجموعة السبع، اليوم الخميس، أنها تعتزم تعزيز الدعم الاقتصادي لأوكرانيا في عام 2023 ورفعه إلى 39 مليار دولار. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:27+0000
2023-02-23T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان لها: "لا نزال ملتزمين بشدة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل لأوكرانيا، أما بالنسبة لعام 2023 وبناءً على احتياجات حكومة كييف، قمنا بزيادة التزامنا بالميزانية والدعم الاقتصادي إلى 39 مليار دولار أمريكي".وترأست اليابان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في مدينة بنغالورو الهندية، وذلك بحضور وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، ورؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.وتترأس اليابان الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع هذا العام في الفترة التي تسبق اجتماع قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 أيار/ مايو المقبل.وتضم مجموعة السبع بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة.وسيتبع اجتماع مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع اجتماع أوسع للقادة الماليين لمجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في العالم، والذي ستستضيفه الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، في بنغالورو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح خلال خطابه (الرسالة السنوية) في الجمعية الفيدرالية، الثلاثاء، بأن دول الغرب أنفقت بالفعل 150 مليار دولار على المساعدات العسكرية لنظام كييف؛ لافتا إلى أن تدفقات الأموال لمواصلة الحرب، لا تتراجع.وأضاف الرئيس الروسي: "وفي الوقت نفسه، تدفقات الأموال على الحرب لا تنخفض"، مشيرًا إلى إلى أن دول مجموعة السبع خصصت، بحسب جمعية التعاون الاقتصادي والتنمية، نحو 60 مليار دولار في 2020 – 2021، لمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-ندافع-عن-وطننا-وهدف-الغرب-سلطة-لا-محدودة-1073814250.html
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مجموعة السبع الكبار, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مجموعة السبع الكبار, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مجموعة السبع تعلن زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا إلى 39 مليار دولار العام الجاري

14:27 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / Evan Vucciزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / Evan Vucci
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أعلنت مجموعة السبع، اليوم الخميس، أنها تعتزم تعزيز الدعم الاقتصادي لأوكرانيا في عام 2023 ورفعه إلى 39 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان لها: "لا نزال ملتزمين بشدة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل لأوكرانيا، أما بالنسبة لعام 2023 وبناءً على احتياجات حكومة كييف، قمنا بزيادة التزامنا بالميزانية والدعم الاقتصادي إلى 39 مليار دولار أمريكي".

وترأست اليابان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في مدينة بنغالورو الهندية، وذلك بحضور وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، ورؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.

وتترأس اليابان الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع هذا العام في الفترة التي تسبق اجتماع قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 أيار/ مايو المقبل.

وتضم مجموعة السبع بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة.

وسيتبع اجتماع مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع اجتماع أوسع للقادة الماليين لمجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في العالم، والذي ستستضيفه الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، في بنغالورو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
بوتين: ندافع عن وطننا وهدف الغرب سلطة لا محدودة
21 فبراير, 09:41 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح خلال خطابه (الرسالة السنوية) في الجمعية الفيدرالية، الثلاثاء، بأن دول الغرب أنفقت بالفعل 150 مليار دولار على المساعدات العسكرية لنظام كييف؛ لافتا إلى أن تدفقات الأموال لمواصلة الحرب، لا تتراجع.

وأضاف الرئيس الروسي: "وفي الوقت نفسه، تدفقات الأموال على الحرب لا تنخفض"، مشيرًا إلى إلى أن دول مجموعة السبع خصصت، بحسب جمعية التعاون الاقتصادي والتنمية، نحو 60 مليار دولار في 2020 – 2021، لمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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