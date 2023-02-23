https://sputnikarabic.ae/20230223/مجموعة-السبع-تعلن-زيادة-الدعم-الاقتصادي-لأوكرانيا-إلى-39-مليار-دولار-العام-الجاري-1073937455.html

مجموعة السبع تعلن زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا إلى 39 مليار دولار العام الجاري

مجموعة السبع تعلن زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا إلى 39 مليار دولار العام الجاري

أعلنت مجموعة السبع، اليوم الخميس، أنها تعتزم تعزيز الدعم الاقتصادي لأوكرانيا في عام 2023 ورفعه إلى 39 مليار دولار. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T14:27+0000

2023-02-23T14:27+0000

2023-02-23T14:27+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت المجموعة في بيان لها: "لا نزال ملتزمين بشدة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل لأوكرانيا، أما بالنسبة لعام 2023 وبناءً على احتياجات حكومة كييف، قمنا بزيادة التزامنا بالميزانية والدعم الاقتصادي إلى 39 مليار دولار أمريكي".وترأست اليابان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في مدينة بنغالورو الهندية، وذلك بحضور وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، ورؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.وتترأس اليابان الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع هذا العام في الفترة التي تسبق اجتماع قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 أيار/ مايو المقبل.وتضم مجموعة السبع بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة.وسيتبع اجتماع مجموعة السبع في وقت لاحق من الأسبوع اجتماع أوسع للقادة الماليين لمجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى في العالم، والذي ستستضيفه الهند، التي تترأس مجموعة العشرين، في بنغالورو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح خلال خطابه (الرسالة السنوية) في الجمعية الفيدرالية، الثلاثاء، بأن دول الغرب أنفقت بالفعل 150 مليار دولار على المساعدات العسكرية لنظام كييف؛ لافتا إلى أن تدفقات الأموال لمواصلة الحرب، لا تتراجع.وأضاف الرئيس الروسي: "وفي الوقت نفسه، تدفقات الأموال على الحرب لا تنخفض"، مشيرًا إلى إلى أن دول مجموعة السبع خصصت، بحسب جمعية التعاون الاقتصادي والتنمية، نحو 60 مليار دولار في 2020 – 2021، لمساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.من جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرة من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20230221/بوتين-ندافع-عن-وطننا-وهدف-الغرب-سلطة-لا-محدودة-1073814250.html

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