https://sputnikarabic.ae/20230223/مدير-سيكورو-الإماراتية-لـسبوتنيك-نقدم-أحدث-الحلول-الأمنية-باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-1073950326.html
مدير "سيكورو" الإماراتية لـ"سبوتنيك": نقدم أحدث الحلول الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
مدير "سيكورو" الإماراتية لـ"سبوتنيك": نقدم أحدث الحلول الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
قال محمود ديه، مدير عام شركة "سيكورو" الإماراتية المتخصصة في توفير الحلول الأمنية للشركات والمؤسسات داخل الإمارات، إن الشركة تعرض "روبوت" متطورا يستخدم في... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T22:13+0000
2023-02-23T22:13+0000
2023-02-23T22:23+0000
آيدكس 2023
أخبار الإمارات العربية المتحدة
حصري
تقارير سبوتنيك
نافدكس 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073949963_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5b03507244ba532093b146fab2e25be2.jpg
ويضيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس 23) الذي يقام في أبو ظبي في الفترة من 20-24 فبراير/شباط الجاري، أن "هذا الروبوت يصل وزنه إلى 55 كيلو ويستطيع حمل 22 كيلو وتبلغ سرعته 19ك/س والرؤوس الخاصة به تستشعر على بعد 500م على شبكة "الواي فاي" وموجات الراديو وإذا ما تمت برمجته على موجات (جي أس إم) يمكن التحكم فيه من بلد آخر".وتابع مدير "سيكورو" أن الروبوت يعمل بأحدث التقنيات الحالية وقابل للتحديث بكل ما هو جديد في هذا المجال، حيث يتم العمل على تجهيز نظام تشغيله بما يتناسب مع الوضع في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه قد تم استخدامه في مهام خارجية لكن حتى الآن لم يتم استخدامه داخليا ويجرى التجهيز لذلك خلال الفترة القادمة.ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.
https://sputnikarabic.ae/20230223/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الرابع-لـ-آيدكس-ونافدكس-2023-في-أبوظبي-صور-1073941177.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/17/1073949963_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e0d441dee5ed994632dd1b0683a52964.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك, نافدكس 2023
آيدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك, نافدكس 2023
مدير "سيكورو" الإماراتية لـ"سبوتنيك": نقدم أحدث الحلول الأمنية باستخدام الذكاء الاصطناعي
22:13 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 22:23 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
حصري
قال محمود ديه، مدير عام شركة "سيكورو" الإماراتية المتخصصة في توفير الحلول الأمنية للشركات والمؤسسات داخل الإمارات، إن الشركة تعرض "روبوت" متطورا يستخدم في الكثير من المهام الأمنية وعمليات الإنقاذ والإغاثة وغيرها.
ويضيف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي (آيدكس 23)
الذي يقام في أبو ظبي في الفترة من 20-24 فبراير/شباط الجاري، أن "هذا الروبوت يصل وزنه إلى 55 كيلو ويستطيع حمل 22 كيلو وتبلغ سرعته 19ك/س والرؤوس الخاصة به تستشعر على بعد 500م على شبكة "الواي فاي" وموجات الراديو وإذا ما تمت برمجته على موجات (جي أس إم) يمكن التحكم فيه من بلد آخر".
وحول مهام الروبوت يقول ديه إنه "يمكن أن يقوم بمهام الإنقاذ والحراسة والبحث عن النقاط التي يتم إرسالها له حتى يتم العثور عليها ويمكن توجيهه حسب المهام التي يراد منه تنفيذها".
وتابع مدير "سيكورو" أن الروبوت يعمل بأحدث التقنيات الحالية وقابل للتحديث بكل ما هو جديد في هذا المجال، حيث يتم العمل على تجهيز نظام تشغيله بما يتناسب مع الوضع في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه قد تم استخدامه في مهام خارجية لكن حتى الآن لم يتم استخدامه داخليا ويجرى التجهيز لذلك خلال الفترة القادمة.
وأشار ديه إلى أن شركته تعمل على توفير الخدمات الأمنية للشركات والمؤسسات داخل الدولة باستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي، علاوة على استخدام التقنيات الأخرى من أجل الحلول الأمنية التي تواجه أي مجتمع مثل المخدرات والمتفجرات وغيرها.
ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض الدورة الـ 16 من معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023"
والدورة الـ 7 من معرض الدفاع والأمن البحري "نافدكس 2023" خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/ شباط الجاري.
يذكر أن النسخة الافتتاحية لـ "آيدكس" انطلقت في 1993 ليصل حجم المشاركة في نسخة 2023 لنحو 130 ألف زائر من 67 دولة، بينما انطلقت النسخة الأولى من معرض "نافدكس" للصناعات الدفاعية البحرية في 2011.