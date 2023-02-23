https://sputnikarabic.ae/20230223/مستشار-بوشيلين-أرتيوموفسك-أصبحت-مقبرة-للقوات-الأوكرانية-1073904261.html
مستشار بوشيلين: أرتيوموفسك أصبحت مقبرة للقوات الأوكرانية
مستشار بوشيلين: أرتيوموفسك أصبحت مقبرة للقوات الأوكرانية
كشف يانغ غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية تواصل القتال في أرتيوموفسك، لكنها تتكبد خسائر بشرية كبيرة هناك كل يوم... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T05:34+0000
2023-02-23T05:34+0000
2023-02-23T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن الوضع في أرتيوموفسك، فهم يدافعون عنها، لكن على أي حال سيخسرونها. لأن الحقيقة أولاً معنا، ونحن أقوى".ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فشل في تحويل أرتيوموفسك إلى مدينة محصنة، بينما تكبدوا خسائر كبيرة في القوى البشرية هناك. وتابع غاغين بالقول: "أصبحت أرتيوموفسك مركزًا لتكبد الخسائر للقوات المسلحة لأوكرانية، حيث يتصرفون يتم القضاء يوميا على قوتهم البشرية هناك".ووفقا له، لن يؤدي نقل الكتائب القومية الأوكرانية إلى منطقة أرتيوموفسك أيضًا إلى أي نتائج بالنسبة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الجيش-الروسي-ينفذ-عمليات-قتالية-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1073868548.html
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روسيا
مستشار بوشيلين: أرتيوموفسك أصبحت مقبرة للقوات الأوكرانية
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كشف يانغ غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية تواصل القتال في أرتيوموفسك، لكنها تتكبد خسائر بشرية كبيرة هناك كل يوم وستفقدها على أي حال.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن الوضع في أرتيوموفسك، فهم يدافعون عنها، لكن على أي حال سيخسرونها. لأن الحقيقة أولاً معنا، ونحن أقوى".
ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فشل في تحويل أرتيوموفسك إلى مدينة محصنة، بينما تكبدوا خسائر كبيرة في القوى البشرية هناك.
وتابع غاغين بالقول: "أصبحت أرتيوموفسك مركزًا لتكبد الخسائر للقوات المسلحة لأوكرانية، حيث يتصرفون يتم القضاء يوميا على قوتهم البشرية هناك".
ووفقا له، لن يؤدي نقل الكتائب القومية الأوكرانية إلى منطقة أرتيوموفسك أيضًا إلى أي نتائج بالنسبة لكييف.