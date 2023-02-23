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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/مستشار-بوشيلين-أرتيوموفسك-أصبحت-مقبرة-للقوات-الأوكرانية-1073904261.html
مستشار بوشيلين: أرتيوموفسك أصبحت مقبرة للقوات الأوكرانية
مستشار بوشيلين: أرتيوموفسك أصبحت مقبرة للقوات الأوكرانية
كشف يانغ غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية تواصل القتال في أرتيوموفسك، لكنها تتكبد خسائر بشرية كبيرة هناك كل يوم... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T05:34+0000
2023-02-23T05:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن الوضع في أرتيوموفسك، فهم يدافعون عنها، لكن على أي حال سيخسرونها. لأن الحقيقة أولاً معنا، ونحن أقوى".ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فشل في تحويل أرتيوموفسك إلى مدينة محصنة، بينما تكبدوا خسائر كبيرة في القوى البشرية هناك. وتابع غاغين بالقول: "أصبحت أرتيوموفسك مركزًا لتكبد الخسائر للقوات المسلحة لأوكرانية، حيث يتصرفون يتم القضاء يوميا على قوتهم البشرية هناك".ووفقا له، لن يؤدي نقل الكتائب القومية الأوكرانية إلى منطقة أرتيوموفسك أيضًا إلى أي نتائج بالنسبة لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230222/الجيش-الروسي-ينفذ-عمليات-قتالية-في-وسط-مدينة-أرتيوموفسك-1073868548.html
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روسيا

مستشار بوشيلين: أرتيوموفسك أصبحت مقبرة للقوات الأوكرانية

05:34 GMT 23.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورقرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022
قرية فارفاروفكا، جمهورية لوغانسك الشعبية، إقليم دونباس، حدود روسيا 21 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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كشف يانغ غاغين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية تواصل القتال في أرتيوموفسك، لكنها تتكبد خسائر بشرية كبيرة هناك كل يوم وستفقدها على أي حال.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن الوضع في أرتيوموفسك، فهم يدافعون عنها، لكن على أي حال سيخسرونها. لأن الحقيقة أولاً معنا، ونحن أقوى".
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية في وسط مدينة أرتيوموفسك
أمس, 10:07 GMT
ولفت الانتباه إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني فشل في تحويل أرتيوموفسك إلى مدينة محصنة، بينما تكبدوا خسائر كبيرة في القوى البشرية هناك.
وتابع غاغين بالقول: "أصبحت أرتيوموفسك مركزًا لتكبد الخسائر للقوات المسلحة لأوكرانية، حيث يتصرفون يتم القضاء يوميا على قوتهم البشرية هناك".
ووفقا له، لن يؤدي نقل الكتائب القومية الأوكرانية إلى منطقة أرتيوموفسك أيضًا إلى أي نتائج بالنسبة لكييف.
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