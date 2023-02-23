https://sputnikarabic.ae/20230223/مسلمو-روسيا-يهنؤون-الشعب-الروسي-بعيد-حماة-الوطن-1073926800.html
مسلمو روسيا يهنؤون الشعب الروسي بعيد حماة الوطن
مسلمو روسيا يهنؤون الشعب الروسي بعيد حماة الوطن
هنأ رؤساء المراكز الإسلامية في روسيا، باسم جميع المسلمين الروس، الشعب الروسي بعيد "حماة الوطن" الذي تحتفل به روسيا في 23 شباط/ فبراير. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T12:15+0000
2023-02-23T12:15+0000
2023-02-23T12:15+0000
روسيا
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وكتب رئيس التجمع الروحي لمسلمي روسيا ألبير كرغانوف: "باسم جميع مسلمي روسيا أهنئكم بعيد حماة الوطن على مدى تاريخ البلاد الذي دام لقرون عديدة، اتحد ممثلو الشعوب المختلفة ووفقوا مدافعين عن الوطن. والعدو الذي جاءنا بالسيف مات بسيفه".وبدوره، قال رئيس المجلس التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز إسماعيل بردييف لوكالة "سبوتنيك": "وقف عسكريونا دائماً على حراسة مصالح روسيا واستقلالها. في هذا اليوم نتمنى لجميع العسكريين، عائلاتهم وجميع الروس الصحة والنجاح".
https://sputnikarabic.ae/20220930/أمين-الائتلاف-الوطني-لإنقاذ-العراق-الشعب-الروسي-في-المناطق-الجديدة-أصبح-تحت-حماية-وطنه-الأم-1068452368.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسلمو روسيا يهنؤون الشعب الروسي بعيد حماة الوطن
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هنأ رؤساء المراكز الإسلامية في روسيا، باسم جميع المسلمين الروس، الشعب الروسي بعيد "حماة الوطن" الذي تحتفل به روسيا في 23 شباط/ فبراير.
وكتب رئيس التجمع الروحي لمسلمي روسيا ألبير كرغانوف: "باسم جميع مسلمي روسيا أهنئكم بعيد حماة الوطن على مدى تاريخ البلاد الذي دام لقرون عديدة، اتحد ممثلو الشعوب المختلفة ووفقوا مدافعين عن الوطن. والعدو الذي جاءنا بالسيف مات بسيفه".
30 سبتمبر 2022, 15:58 GMT
وبدوره، قال رئيس المجلس التنسيقي لمسلمي شمال القوقاز إسماعيل بردييف لوكالة "سبوتنيك": "وقف عسكريونا دائماً على حراسة مصالح روسيا واستقلالها. في هذا اليوم نتمنى لجميع العسكريين، عائلاتهم وجميع الروس الصحة والنجاح".