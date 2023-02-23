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https://sputnikarabic.ae/20230223/مشاجرة-بين-لاعبين-في-الهلال-السعودي-بعد-مباراة-في-دوري-أبطال-آسيا-فيديو-1073948506.html
مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا... فيديو
مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا... فيديو
شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد الإيراني، اليوم الخميس، في دوري أبطال آسيا، مشاجرة بين اثنين من لاعبيه. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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2023-02-23T21:33+0000
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وجاءت المشاجرة عقب نهاية المباراة بين لاعبي الهلال السعودي علي البليهي وكويلار بعد لحظات من فض اشتباك بين الأول ولاعبي فولاد.وقام كويلار بتعنيف البليهي، الذي لم يتحمل كلام زميله، ودخل في مشادة قوية معه.وتأهل نادي الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والـ 6 من مايو/ أيار 2023.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا... فيديو

21:33 GMT 23.02.2023
© AFP 2023جماهير الهلال السعودي
جماهير الهلال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023
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شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد الإيراني، اليوم الخميس، في دوري أبطال آسيا، مشاجرة بين اثنين من لاعبيه.
وجاءت المشاجرة عقب نهاية المباراة بين لاعبي الهلال السعودي علي البليهي وكويلار بعد لحظات من فض اشتباك بين الأول ولاعبي فولاد.
وقام كويلار بتعنيف البليهي، الذي لم يتحمل كلام زميله، ودخل في مشادة قوية معه.
وتأهل نادي الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والـ 6 من مايو/ أيار 2023.
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