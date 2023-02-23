https://sputnikarabic.ae/20230223/مشاجرة-بين-لاعبين-في-الهلال-السعودي-بعد-مباراة-في-دوري-أبطال-آسيا-فيديو-1073948506.html
مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا... فيديو
مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا... فيديو
شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد الإيراني، اليوم الخميس، في دوري أبطال آسيا، مشاجرة بين اثنين من لاعبيه. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T21:33+0000
2023-02-23T21:33+0000
2023-02-23T21:33+0000
نادي الفيديو
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وجاءت المشاجرة عقب نهاية المباراة بين لاعبي الهلال السعودي علي البليهي وكويلار بعد لحظات من فض اشتباك بين الأول ولاعبي فولاد.وقام كويلار بتعنيف البليهي، الذي لم يتحمل كلام زميله، ودخل في مشادة قوية معه.وتأهل نادي الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والـ 6 من مايو/ أيار 2023.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
مشاجرة بين لاعبين في الهلال السعودي بعد مباراة في دوري أبطال آسيا... فيديو
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شهدت مباراة الهلال السعودي ضد فولاد الإيراني، اليوم الخميس، في دوري أبطال آسيا، مشاجرة بين اثنين من لاعبيه.
وجاءت المشاجرة عقب نهاية المباراة بين لاعبي الهلال السعودي
علي البليهي وكويلار بعد لحظات من فض اشتباك بين الأول ولاعبي فولاد.
وقام كويلار بتعنيف البليهي، الذي لم يتحمل كلام زميله، ودخل في مشادة قوية معه.
وتأهل نادي الهلال السعودي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا
، بعد أن فاز على فولاد خوزستان الإيراني 1/0، ليتأهل لمواجهة الدحيل القطري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسيقام الدور قبل النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني، في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل/ نيسان والـ 6 من مايو/ أيار 2023.