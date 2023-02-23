https://sputnikarabic.ae/20230223/مصرع-مستشار-وزير-الرياضة-الإيراني-في-حادث-تحطم-مروحية-فيديو--1073938334.html
مصرع مستشار وزير الرياضة الإيراني في حادث تحطم مروحية... فيديو
مصرع مستشار وزير الرياضة الإيراني في حادث تحطم مروحية... فيديو
لقي مستشار وزير الرياضة الإيراني إسماعيل أحمدي مصرعه وأصيب 12 شخصا آخرين، بينهم وزير الرياضة حامد سجادي، إثر تحطم مروحية كانوا يستقلونها. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T14:52+0000
2023-02-23T14:52+0000
2023-02-23T15:22+0000
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ونقلت وكالة أنباء "فارس"، عن مدير إدارة الرياضة والشباب بمدينة بافت إعلانه "وفاة إسماعيل أحمدي مستشار الوزير في حادث المروحية".وأضافت الوكالة أن المروحية كانت تقل 12 شخصا آخرين، بينهم وزير الرياضة، أُصيبوا إثر وقوع الحادث، لكن حالتهم الصحية مستقرة.كما نقلت الوكالة عن رئيس هيئة الطوارئ بمدينة كرمان، أن وزير الرياضة حامد سجادي أصيب بنزيف دماغي نتيجة الحادث، حيث يجري العمل على نقله من مدينة بافت إلى أحد المراكز الطبية الكبيرة بمدينة كرمان القريبة.وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحطم مروحية كانت تقل وزير الرياضة أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وهي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران.وأشارت إلى إصابة بعض ركاب المروحية ونقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج اللازم.ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن "الوزير في حالة جيدة وتم نقله هو ورفاقه الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة".ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن تفاصيل الحادث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصرع مستشار وزير الرياضة الإيراني في حادث تحطم مروحية... فيديو
14:52 GMT 23.02.2023 (تم التحديث: 15:22 GMT 23.02.2023) تابعنا عبر
لقي مستشار وزير الرياضة الإيراني إسماعيل أحمدي مصرعه وأصيب 12 شخصا آخرين، بينهم وزير الرياضة حامد سجادي، إثر تحطم مروحية كانوا يستقلونها.
ونقلت
وكالة أنباء "فارس"، عن مدير إدارة الرياضة والشباب بمدينة بافت إعلانه "وفاة إسماعيل أحمدي مستشار الوزير في حادث المروحية".
وأضافت الوكالة أن المروحية كانت تقل 12 شخصا آخرين، بينهم وزير الرياضة، أُصيبوا إثر وقوع الحادث، لكن حالتهم الصحية مستقرة.
كما نقلت الوكالة عن رئيس هيئة الطوارئ بمدينة كرمان، أن وزير الرياضة حامد سجادي أصيب بنزيف دماغي نتيجة الحادث، حيث يجري العمل على نقله من مدينة بافت إلى أحد المراكز الطبية الكبيرة بمدينة كرمان القريبة.
وكانت وكالة
الأنباء الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تحطم مروحية كانت تقل وزير الرياضة أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وهي منطقة جبلية في كرمان جنوب إيران.
وأشارت إلى إصابة بعض ركاب المروحية
ونقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج اللازم.
ونقلت الوكالة عن شهود عيان تأكيدهم أن "الوزير في حالة جيدة وتم نقله هو ورفاقه الآخرون إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات
طفيفة".
ولم تعلن السلطات الإيرانية رسميا حتى الآن تفاصيل الحادث.