https://sputnikarabic.ae/20230223/مصرع-4-أشخاص-في-حادث-سقوط-مروحية-بكازاخستان-1073948083.html
مصرع 4 أشخاص في حادث سقوط مروحية بكازاخستان
مصرع 4 أشخاص في حادث سقوط مروحية بكازاخستان
أعلنت السلطات في كازاخستان أن أربعة من أعضاء وزارة الطوارئ لقوا حتفهم اليوم الخميس في حادث سقوط مروحية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T20:53+0000
2023-02-23T20:53+0000
2023-02-23T20:53+0000
كازاخستان
طائرة
تحطم طائرة مروحية
العالم
الأخبار
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وقال المتحدث باسم الوزارة إن المروحية "إم أي 8" سقطت بالقرب من قرية تشابورينو في شمال غرب البلاد، على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الروسية، بحسب "فرانس برس".وأضاف المتحدث أن 6 أشخاص كانوا على متنها، هم 5 من أفراد الطاقم وممثل شركة النفط الحكومية كازترانسويل. وأوضح أن الأربعة لقوا حتفهم كانوا يعملون بالوزارة.وتستخدم طائرة "إم أي 8" للنقل وحمل معدات إلى مواقع معزولة أو على مسافات طويلة في هذه المنطقة قليلة السكان. وقع الحادث عندما كانت الطائرة تحلق فوق خط أنابيب نفط.وكازاخستان هي أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، وهي أكبر 5 مرات من فرنسا وغنية بالمواد الهيدروكربونية.
https://sputnikarabic.ae/20220917/رئيس-كازخستان-يوقع-على-تعديلات-تمدد-فترة-الرئاسة-إلى-7-سنوات-وتعيد-اسم-أستانا-للعاصمة-1067866527.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كازاخستان, طائرة, تحطم طائرة مروحية, العالم, الأخبار
كازاخستان, طائرة, تحطم طائرة مروحية, العالم, الأخبار
مصرع 4 أشخاص في حادث سقوط مروحية بكازاخستان
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أعلنت السلطات في كازاخستان أن أربعة من أعضاء وزارة الطوارئ لقوا حتفهم اليوم الخميس في حادث سقوط مروحية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن المروحية "إم أي 8" سقطت بالقرب
من قرية تشابورينو في شمال غرب البلاد، على بعد نحو 10 كيلومترات من الحدود الروسية، بحسب "فرانس برس".
17 سبتمبر 2022, 12:39 GMT
وأضاف المتحدث أن 6 أشخاص كانوا على متنها
، هم 5 من أفراد الطاقم وممثل شركة النفط الحكومية كازترانسويل. وأوضح أن الأربعة لقوا حتفهم كانوا يعملون بالوزارة.
وتستخدم طائرة "إم أي 8" للنقل وحمل معدات إلى مواقع معزولة أو على مسافات طويلة في هذه المنطقة قليلة السكان. وقع الحادث عندما كانت الطائرة تحلق فوق خط أنابيب نفط.
وكازاخستان هي أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى، وهي أكبر 5 مرات من فرنسا وغنية بالمواد الهيدروكربونية.