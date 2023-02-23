https://sputnikarabic.ae/20230223/مندوب-سوريا-لدى-الأمم-المتحدة-الغرب-يدين-روسيا-ويتجاهل-الاعتداءات-الإسرائيلية-1073920109.html
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: الغرب يدين روسيا ويتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: الغرب يدين روسيا ويتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية
قال مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة، بسام الصباغ، إنه "بينما تدعي الدول الغربية الامتثال لميثاق الأمم المتحدة بزعم حماية أوكرانيا من روسيا، فإنها تغض... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:07+0000
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2023-02-23T11:07+0000
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سبوتنيك. وأضاف الصباغ أمام الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الإسرائيليون يرتكبون باستمرار عدوانهم على الشعب الفلسطيني، وطال عدوانهم منشآت مدنية وحيوية في أجزاء كثيرة من سوريا، كان آخرها قبل ثلاثة أيام".وأضاف الدبلوماسي السوري أن الدول الغربية "تشدقت بضرورة احترام القانون الدولي وأيدت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتجنب العدوان، لكنها انتهكت مرة أخرى نفس الميثاق"، وأوضح الصباغ أن "بعضهم شن عدوانا فعليا على دول أخرى، من بينها بلادي، بحجة أنه يهدد أمنها".وأضاف الصباغ أن انتقادات الدول الغربية لروسيا وحملتها العدائية ضد موسكو كانت بمثابة دليل على النفاق السياسي وتعكس سياسة المعايير المزدوجة في الغرب.يذكر أن أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز"إف 16"، شنت الأسبوع الماضي، غارات على دمشق، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين، فضلا عن تدمير مباني معهد فني ومركز ثقافي.وشن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، أيضا عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين "يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية"، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا، وأصيب أكثر من 100 آخرون.ولقي 62 فلسطينيا مصرعهم، بينهم 13 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية خلال سلسلة من المداهمات منذ بداية عام 2023، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230223/بوغدانوف-يتم-العمل-على-تنظيم-اجتماع-يضم-وزراء-خارجية-روسيا-وإيران-وتركيا-وسوريا-1073904904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الأخبار
العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار سوريا اليوم, روسيا, الأخبار
مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: الغرب يدين روسيا ويتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية
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قال مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة، بسام الصباغ، إنه "بينما تدعي الدول الغربية الامتثال لميثاق الأمم المتحدة بزعم حماية أوكرانيا من روسيا، فإنها تغض الطرف عمدا عن انتهاكات الميثاق من قبل إسرائيل التي ترتكب عدوانا منتظما على فلسطين وسوريا".
سبوتنيك. وأضاف الصباغ أمام الدورة الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "الإسرائيليون يرتكبون باستمرار عدوانهم على الشعب الفلسطيني
، وطال عدوانهم منشآت مدنية وحيوية في أجزاء كثيرة من سوريا، كان آخرها قبل ثلاثة أيام".
وأضاف الدبلوماسي السوري أن الدول الغربية "تشدقت بضرورة احترام القانون الدولي وأيدت مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتجنب العدوان، لكنها انتهكت مرة أخرى نفس الميثاق"، وأوضح الصباغ أن "بعضهم شن عدوانا فعليا على دول أخرى، من بينها بلادي، بحجة أنه يهدد أمنها".
وأضاف الصباغ أن انتقادات الدول الغربية لروسيا وحملتها العدائية ضد موسكو كانت بمثابة دليل على النفاق السياسي وتعكس سياسة المعايير المزدوجة في الغرب.
يذكر أن أربع طائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز"إف 16"، شنت الأسبوع الماضي، غارات على دمشق، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين
، فضلا عن تدمير مباني معهد فني ومركز ثقافي.
وشن الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء، أيضا عملية في مدينة نابلس بالضفة الغربية لاعتقال فلسطينيين "يشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية"، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا، وأصيب أكثر من 100 آخرون.
ولقي 62 فلسطينيا مصرعهم، بينهم 13 طفلا، على أيدي القوات الإسرائيلية خلال سلسلة من المداهمات منذ بداية عام 2023، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.