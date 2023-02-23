https://sputnikarabic.ae/20230223/ميزانية-قطر-تحقق-فائضا-فعليا-قدره-89-مليار-ريال-لعام-2022-1073920999.html
ميزانية قطر تحقق فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال لعام 2022
ميزانية قطر تحقق فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال لعام 2022
أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، أن ميزانية قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (دولار يساوي 3.64 ريال قطري)، بزيادة قياسية... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
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وأظهرت بيانات الوزارة، أن إجمالي الفائض لميزانية قطر في الربع الرابع من العام الماضي، بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي إيرادات الميزانية للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، بينما مثلت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال في 2022، مقارنة مع 6.8 مليار ريال في 2021.وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021، شكل منها بند الرواتب والأجور 15.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال للربع الموازي من 2021.وبلغت المصروفات الجارية 19.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 16.1 مليار ريال في 2021، في حين شكلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 1.1 مليار ريال في 2021، وبلغت المشروعات الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 22.6 مليار ريال في 2021.
https://sputnikarabic.ae/20190607/كأس-العالم-قطر-2022-1041536346.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, العالم, اقتصاد
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي, العالم, اقتصاد
ميزانية قطر تحقق فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال لعام 2022
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أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، أن ميزانية قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال (دولار يساوي 3.64 ريال قطري)، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمئة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال.
وأظهرت بيانات الوزارة، أن إجمالي الفائض لميزانية قطر في الربع الرابع من العام الماضي، بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021، بحسب صحيفة
"الشرق" القطرية.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي إيرادات الميزانية للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، بينما مثلت الإيرادات غير النفطية
5.8 مليار ريال في 2022، مقارنة مع 6.8 مليار ريال في 2021.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021، شكل منها بند الرواتب والأجور 15.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال للربع الموازي من 2021.
وبلغت المصروفات الجارية 19.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 16.1 مليار ريال في 2021، في حين شكلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 1.1 مليار ريال في 2021، وبلغت المشروعات الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 22.6 مليار ريال في 2021.