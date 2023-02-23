https://sputnikarabic.ae/20230223/نتنياهو-يعلق-على-أحداث-نابلس-وقصف-غزة-من-قبل-الجيش-الإسرائيلي-1073927303.html

نتنياهو يعلق على أحداث نابلس وقصف غزة من قبل الجيش الإسرائيلي

نتنياهو يعلق على أحداث نابلس وقصف غزة من قبل الجيش الإسرائيلي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على "أحداث مدينة نابلس وقصف قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي". 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T12:38+0000

2023-02-23T12:38+0000

2023-02-23T12:38+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الضفة الغربية

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار العالم الآن

بنيامين نتنياهو

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/06/1069883200_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_5e264d1c53bdeb1bcbdff209091cb582.jpg

وقال نتنياهو، في تصريحٍ صحفي، إن بلاده "تنتهج سياسة واضحة لضرب العدو أينما كان وبالقوة اللازمة"، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت حماس في غزة بعد إطلاق الصواريخ وقتلت في نابلس عددا من الإرهابيين كانوا على وشك تنفيذ هجمات ضدنا". وتابع: "من يحاول إيذائنا فسوف نتسبب بقتله"، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق صباح اليوم، شن عدة غارات على قطاع غزة، بعد رصد إطلاق عدة قذائف من القطاع باتجاه المستوطنات.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "ردًّا على إطلاق ست قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل.. الطائرات الحربية تغير قبل قليل على موقع لإنتاج وسائل قتالية تابع لحماس ويقع في وسط القطاع".وأضاف أدرعي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية، استهدفت أيضا مجمعا عسكريا تابعا لحركة "حماس"، في شمال قطاع غزة، كان يُستخدم لإنتاج وسائل قتالية بحرية، مؤكدا أن "الغارات الإسرائيلية بمثابة ضربة ملموسة لقدرات حماس التسليحية".وشيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, بنيامين نتنياهو, العالم