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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/نوع-من-الجنون-هجوم-حاد-من-البريطانيين-على-وزير-دفاعهم-1073907801.html
"نوع من الجنون"... هجوم حاد من البريطانيين على وزير دفاعهم
"نوع من الجنون"... هجوم حاد من البريطانيين على وزير دفاعهم
تعرض وزير الدفاع البريطاني لهجوم حاد من قبل مواطنينه بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن إرسال دبابات جديدة لأوكرانيا في تم تدمير الموجودة منها حاليا هناك. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:11+0000
2023-02-23T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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هاجم قراء صحيفة "ديلي ميل" الوزير بن والاس، بعد تصريحاته بتزويد أوكرانيا بدبابات جديدة، ليعلق أحد البريطانيين الذي حمل اسم karma ghost، قائلا: "لماذا دائما لدينا مال للآخرين ولأنفسنا لا يوجد مال؟".ليتسأل فرانك رايان قائلا: "ماذا حدث للدبابات 900 التي كانت تمتلكها أوكرانيا في بداية الصراع؟".يذكر أنه خلال العام الماضي، بلغت المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وشملت عربات مدرعة وذخائر وصواريخ وأنواعا أخرى من الأسلحة. والتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك بتلبية هذا المستوى من الدعم أو تجاوزه في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230218/بريطانيا-تعد-بدعم-أوكرانيا-عسكريا-بقيمة-25-مليار-يورو-كحد-أدنى-1073686795.html
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بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا

"نوع من الجنون"... هجوم حاد من البريطانيين على وزير دفاعهم

08:11 GMT 23.02.2023
© HANNAH MCKAYوزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© HANNAH MCKAY
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تعرض وزير الدفاع البريطاني لهجوم حاد من قبل مواطنينه بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن إرسال دبابات جديدة لأوكرانيا في تم تدمير الموجودة منها حاليا هناك.
هاجم قراء صحيفة "ديلي ميل" الوزير بن والاس، بعد تصريحاته بتزويد أوكرانيا بدبابات جديدة، ليعلق أحد البريطانيين الذي حمل اسم karma ghost، قائلا: "لماذا دائما لدينا مال للآخرين ولأنفسنا لا يوجد مال؟".

ليعلق قارئ آخر بالقول: "بالنسبة للملايين التي توسل زيلينسكي للحصول عليها، يمكنه بالفعل شراء بلد آخر لنفسه. وأريد حقًا معرفة مكان الأموال المرسلة إليه الآن".

ليتسأل فرانك رايان قائلا: "ماذا حدث للدبابات 900 التي كانت تمتلكها أوكرانيا في بداية الصراع؟".
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إلى اليسار، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يعقدان مؤتمرا صحفيا في قمة مجموعة العشرين في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 16 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2023
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18 فبراير, 13:45 GMT

ووصف صاحب حساب حمل اسم "Logicalthinking123"، قائلا: " هذا نوع من الجنون، ولا أحد يريد محادثات سلام".

يذكر أنه خلال العام الماضي، بلغت المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وشملت عربات مدرعة وذخائر وصواريخ وأنواعا أخرى من الأسلحة. والتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك بتلبية هذا المستوى من الدعم أو تجاوزه في عام 2023.
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