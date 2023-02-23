https://sputnikarabic.ae/20230223/نوع-من-الجنون-هجوم-حاد-من-البريطانيين-على-وزير-دفاعهم-1073907801.html
"نوع من الجنون"... هجوم حاد من البريطانيين على وزير دفاعهم
"نوع من الجنون"... هجوم حاد من البريطانيين على وزير دفاعهم
تعرض وزير الدفاع البريطاني لهجوم حاد من قبل مواطنينه بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن إرسال دبابات جديدة لأوكرانيا في تم تدمير الموجودة منها حاليا هناك. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T08:11+0000
2023-02-23T08:11+0000
2023-02-23T08:11+0000
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هاجم قراء صحيفة "ديلي ميل" الوزير بن والاس، بعد تصريحاته بتزويد أوكرانيا بدبابات جديدة، ليعلق أحد البريطانيين الذي حمل اسم karma ghost، قائلا: "لماذا دائما لدينا مال للآخرين ولأنفسنا لا يوجد مال؟".ليتسأل فرانك رايان قائلا: "ماذا حدث للدبابات 900 التي كانت تمتلكها أوكرانيا في بداية الصراع؟".يذكر أنه خلال العام الماضي، بلغت المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وشملت عربات مدرعة وذخائر وصواريخ وأنواعا أخرى من الأسلحة. والتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك بتلبية هذا المستوى من الدعم أو تجاوزه في عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230218/بريطانيا-تعد-بدعم-أوكرانيا-عسكريا-بقيمة-25-مليار-يورو-كحد-أدنى-1073686795.html
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بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
بريطانيا, العالم, أخبار أوكرانيا
"نوع من الجنون"... هجوم حاد من البريطانيين على وزير دفاعهم
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تعرض وزير الدفاع البريطاني لهجوم حاد من قبل مواطنينه بعد تصريحاته التي تحدث فيها عن إرسال دبابات جديدة لأوكرانيا في تم تدمير الموجودة منها حاليا هناك.
هاجم قراء صحيفة "ديلي ميل"
الوزير بن والاس، بعد تصريحاته بتزويد أوكرانيا بدبابات جديدة، ليعلق أحد البريطانيين الذي حمل اسم karma ghost، قائلا: "لماذا دائما لدينا مال للآخرين ولأنفسنا لا يوجد مال؟".
ليعلق قارئ آخر بالقول: "بالنسبة للملايين التي توسل زيلينسكي للحصول عليها، يمكنه بالفعل شراء بلد آخر لنفسه. وأريد حقًا معرفة مكان الأموال المرسلة إليه الآن".
ليتسأل فرانك رايان قائلا: "ماذا حدث للدبابات 900 التي كانت تمتلكها أوكرانيا في بداية الصراع؟".
ووصف صاحب حساب حمل اسم "Logicalthinking123"، قائلا: " هذا نوع من الجنون، ولا أحد يريد محادثات سلام".
يذكر أنه خلال العام الماضي، بلغت المساعدات العسكرية البريطانية لأوكرانيا حوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار). وشملت عربات مدرعة وذخائر وصواريخ وأنواعا أخرى من الأسلحة. والتزم رئيس الوزراء ريشي سوناك بتلبية هذا المستوى من الدعم أو تجاوزه في عام 2023.