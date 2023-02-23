https://sputnikarabic.ae/20230223/نولاند-واشنطن-تواصل-مناقشة-إمكانية-إمداد-كييف-بجيل-جديد-من-المقاتلات-1073943376.html

نولاند: واشنطن تواصل مناقشة إمكانية إمداد كييف بجيل جديد من المقاتلات

نولاند: واشنطن تواصل مناقشة إمكانية إمداد كييف بجيل جديد من المقاتلات

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة إمكانية إمداد أوكرانيا بجيل جديد من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك تلبية... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T17:01+0000

2023-02-23T17:01+0000

2023-02-23T17:01+0000

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وقالت نولاند في رد على سؤال حول إمكانية تسليم مقاتلات "إف-16" إلى كييف: "نحن لا نفكر فقط في معارك الربيع القادمة، ولكن أيضا في مستقبل الجيش الأوكراني ... نواصل مناقشة الدفاع الجوي على المدى الطويل، سواء داخل الولايات المتحدة أو مع أوكرانيا."هذا وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. في الوقت نفسه، عندما سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان سيتم تسليمها إلى كييف، أجاب سابقًا بـ "لا". في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-بولندا-تقول-إن-أوكرانيا-ستحصل-على-طائرات-مقاتلة-عاجلا-أو-آجلا-1073936056.html

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العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مقاتلات