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Военнослужащие танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/نولاند-واشنطن-تواصل-مناقشة-إمكانية-إمداد-كييف-بجيل-جديد-من-المقاتلات-1073943376.html
نولاند: واشنطن تواصل مناقشة إمكانية إمداد كييف بجيل جديد من المقاتلات
نولاند: واشنطن تواصل مناقشة إمكانية إمداد كييف بجيل جديد من المقاتلات
أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة إمكانية إمداد أوكرانيا بجيل جديد من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك تلبية... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T17:01+0000
2023-02-23T17:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
مقاتلات
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وقالت نولاند في رد على سؤال حول إمكانية تسليم مقاتلات "إف-16" إلى كييف: "نحن لا نفكر فقط في معارك الربيع القادمة، ولكن أيضا في مستقبل الجيش الأوكراني ... نواصل مناقشة الدفاع الجوي على المدى الطويل، سواء داخل الولايات المتحدة أو مع أوكرانيا."هذا وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. في الوقت نفسه، عندما سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان سيتم تسليمها إلى كييف، أجاب سابقًا بـ "لا". في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
https://sputnikarabic.ae/20230223/إعلام-بولندا-تقول-إن-أوكرانيا-ستحصل-على-طائرات-مقاتلة-عاجلا-أو-آجلا-1073936056.html
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العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مقاتلات
العالم, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مقاتلات

نولاند: واشنطن تواصل مناقشة إمكانية إمداد كييف بجيل جديد من المقاتلات

17:01 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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أعلنت نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة إمكانية إمداد أوكرانيا بجيل جديد من الطائرات المقاتلة، بما في ذلك تلبية احتياجات الدفاع على المدى الطويل.
وقالت نولاند في رد على سؤال حول إمكانية تسليم مقاتلات "إف-16" إلى كييف: "نحن لا نفكر فقط في معارك الربيع القادمة، ولكن أيضا في مستقبل الجيش الأوكراني ... نواصل مناقشة الدفاع الجوي على المدى الطويل، سواء داخل الولايات المتحدة أو مع أوكرانيا."

"نحن بحاجة إلى التفكير في تكامل قوي، الذي سيشمل كل الأسلحة المقدمة بالفعل، وربما ما لم نعلمه بعد من طرق أخرى لتوفير حماية الحدود".

فيكتوريا نولاند
نابئة وزير الخارجية الأمريكي
مقاتلة ميغ-29إس إم تي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بولندا تقول إن أوكرانيا ستحصل على طائرات مقاتلة عاجلا أو آجلا
13:59 GMT
هذا وذكرت وسائل الإعلام في وقت سابق أن بعض ممثلي الإدارة الأمريكية يضغطون من أجل نقل طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الجيش الأوكراني. في الوقت نفسه، عندما سأل الصحفيون بايدن عما إذا كان سيتم تسليمها إلى كييف، أجاب سابقًا بـ "لا". في الوقت نفسه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يستبعد إمكانية تسليم طائرات إلى أوكرانيا. كما كتبت وسائل الإعلام أن باريس تدرس طلب كييف لتدريب الطيارين الأوكرانيين.
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