https://sputnikarabic.ae/20230223/هولندا-تعتقل-3-أشخاص-بتهمة-سرقة-بيانات-ضخمة-وبيعها-لعصابات-إجرامية--1073947092.html
هولندا تعتقل 3 أشخاص بتهمة سرقة بيانات ضخمة وبيعها لعصابات إجرامية
هولندا تعتقل 3 أشخاص بتهمة سرقة بيانات ضخمة وبيعها لعصابات إجرامية
أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 3 شباب يشتبه في ضلوعهم بسرقة عشرات الملايين من البيانات الشخصية الحساسة السرية وبيعها لعصابات إجرامية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T20:23+0000
2023-02-23T20:23+0000
2023-02-23T20:23+0000
أخبار هولندا
سرقة بيانات
قرصنة
فدية
جريمة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102579/80/1025798066_0:0:4138:2328_1920x0_80_0_0_382e5f1f4ec03ef3399c765650da9514.jpg
وقالت الشرطة في بيان إن رجلين أحدهما يبلغ من العمر 21 عاما والآخر 18 عاما اعتقلا يوم الإثنين بعد تحقيق معمق بدأ في عام 2021.وبدأ التحقيق بعد أن وجهت شركة هولندية كبيرة اتهاما بخضوعها لعملية سرقة بيانات وابتزاز، بحسب "فرانس برس".وقالت الشرطة الهولندية: "في الوقت الذي شهد فيه التحقيق تقدما، أصبح من الواضح أن آلاف الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الوطنية والدولية استهدفت بقرصنة وسرقة وبيع بيانات".وقالت إن طرق المشتبه بهم تم "تنقيحها"، مضيفة أنهم اخترقوا أنظمة الحاسب الآلي للشركة قبل إرسال بريد تهديد للمطالبة بفدية بعملة البتكوين.وأضاف بيان الشرطة الهولندية: "إذا لم تدفع الشركة، هدد المشتبه بهم بتدمير البنية التحتية الرقمية أو نشر بيانات حساسة".دفعت العديد من الشركات الفدية، والتي غالبا ما تكون أكثر من 100000 يورو (105000 دولار) و 700000 يورو في حالة واحدة معينة.وقالت الشرطة إن الرجال سيبقون في السجن - اثنان منهما تحت حراسة مشددة- وهو ما يعني أنه لا يُسمح لهما بالاتصال إلا بمحاميهما بينما يتواصل التحقيق.
https://sputnikarabic.ae/20220320/في-السعودية-تحذير-من-سرقة-البيانات-الشخصية-عن-طريق-اتصالات-وهمية-1060140699.html
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102579/80/1025798066_550:0:4138:2691_1920x0_80_0_0_eedc5898a122b877e21f2006790337bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار هولندا, سرقة بيانات, قرصنة, فدية, جريمة
أخبار هولندا, سرقة بيانات, قرصنة, فدية, جريمة
هولندا تعتقل 3 أشخاص بتهمة سرقة بيانات ضخمة وبيعها لعصابات إجرامية
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 3 شباب يشتبه في ضلوعهم بسرقة عشرات الملايين من البيانات الشخصية الحساسة السرية وبيعها لعصابات إجرامية.
وقالت الشرطة في بيان إن رجلين أحدهما يبلغ من العمر 21 عاما والآخر 18 عاما اعتقلا يوم الإثنين بعد تحقيق معمق بدأ في عام 2021.
وبدأ التحقيق بعد أن وجهت شركة هولندية كبيرة اتهاما بخضوعها لعملية سرقة بيانات وابتزاز
، بحسب "فرانس برس".
وقالت الشرطة الهولندية: "في الوقت الذي شهد فيه التحقيق تقدما، أصبح من الواضح أن آلاف الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الوطنية والدولية استهدفت بقرصنة وسرقة وبيع بيانات".
وقالت إن طرق المشتبه بهم تم "تنقيحها"، مضيفة أنهم اخترقوا أنظمة الحاسب الآلي للشركة قبل إرسال بريد تهديد للمطالبة بفدية بعملة البتكوين.
وأضاف بيان الشرطة الهولندية
: "إذا لم تدفع الشركة، هدد المشتبه بهم بتدمير البنية التحتية الرقمية أو نشر بيانات حساسة".
دفعت العديد من الشركات الفدية، والتي غالبا ما تكون أكثر من 100000 يورو (105000 دولار) و 700000 يورو في حالة واحدة معينة.
وقالت الشرطة إن الرجال سيبقون في السجن - اثنان منهما تحت حراسة مشددة- وهو ما يعني أنه لا يُسمح لهما بالاتصال إلا بمحاميهما بينما يتواصل التحقيق.