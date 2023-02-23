https://sputnikarabic.ae/20230223/هولندا-تعتقل-3-أشخاص-بتهمة-سرقة-بيانات-ضخمة-وبيعها-لعصابات-إجرامية--1073947092.html

هولندا تعتقل 3 أشخاص بتهمة سرقة بيانات ضخمة وبيعها لعصابات إجرامية

هولندا تعتقل 3 أشخاص بتهمة سرقة بيانات ضخمة وبيعها لعصابات إجرامية

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت 3 شباب يشتبه في ضلوعهم بسرقة عشرات الملايين من البيانات الشخصية الحساسة السرية وبيعها لعصابات إجرامية. 23.02.2023, سبوتنيك عربي

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أخبار هولندا

سرقة بيانات

قرصنة

فدية

جريمة

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وقالت الشرطة في بيان إن رجلين أحدهما يبلغ من العمر 21 عاما والآخر 18 عاما اعتقلا يوم الإثنين بعد تحقيق معمق بدأ في عام 2021.وبدأ التحقيق بعد أن وجهت شركة هولندية كبيرة اتهاما بخضوعها لعملية سرقة بيانات وابتزاز، بحسب "فرانس برس".وقالت الشرطة الهولندية: "في الوقت الذي شهد فيه التحقيق تقدما، أصبح من الواضح أن آلاف الشركات الصغيرة والكبيرة والمؤسسات الوطنية والدولية استهدفت بقرصنة وسرقة وبيع بيانات".وقالت إن طرق المشتبه بهم تم "تنقيحها"، مضيفة أنهم اخترقوا أنظمة الحاسب الآلي للشركة قبل إرسال بريد تهديد للمطالبة بفدية بعملة البتكوين.وأضاف بيان الشرطة الهولندية: "إذا لم تدفع الشركة، هدد المشتبه بهم بتدمير البنية التحتية الرقمية أو نشر بيانات حساسة".دفعت العديد من الشركات الفدية، والتي غالبا ما تكون أكثر من 100000 يورو (105000 دولار) و 700000 يورو في حالة واحدة معينة.وقالت الشرطة إن الرجال سيبقون في السجن - اثنان منهما تحت حراسة مشددة- وهو ما يعني أنه لا يُسمح لهما بالاتصال إلا بمحاميهما بينما يتواصل التحقيق.

https://sputnikarabic.ae/20220320/في-السعودية-تحذير-من-سرقة-البيانات-الشخصية-عن-طريق-اتصالات-وهمية-1060140699.html

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أخبار هولندا, سرقة بيانات, قرصنة, فدية, جريمة