https://sputnikarabic.ae/20230223/وزير-الخارجية-الإيراني-حكومة-نتنياهو-في-طور-الانهيار-1073919160.html

وزير الخارجية الإيراني: حكومة نتنياهو في طور الانهيار

وزير الخارجية الإيراني: حكومة نتنياهو في طور الانهيار

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "الصهاينة يواجهون أزمات داخلية متعددة، وأن حكومة نتنياهو في طور الانهيار". 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T10:57+0000

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واتهم عبد اللهيان، في تصريح له، "الصهاينة بارتكاب جرائم كبيرة في الأسابيع الماضية من الضفة الغربية إلى جنين"، مشيرا إلى "مقتل العديد من النساء والشبان والأطفال الفلسطينيين على يد الحكومة الإسرائيلية المحتلة التي تمارس الفصل العنصري وتعمل ككيان غير مشروع"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.واعتبر أن "ما تشهده الضفة الغربية اليوم، يثبت أن المقاومة لا تسري في قطاع غزة فقط بل عموم الضفة التي تحولت إلى مركز لاستمرار المقاومة ومواجهة جرائم الكيان الصهيوني"، منتقدا "صمت الغرب إزاء هجمات الكيان الصهيوني ضد سوريا وفلسطين".وكشف أنه خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاء الرئيس السوري بشار الأسد، لدى الحكومة السورية مشروعا قويا لمواجهة هذه الاعتداءات"، مشيرا إلى أن "سوريا كان لها رد قوي وحازم ضد الكيان الصهيوني ولكن لم تعلن عنها إعلاميا لأسباب، وتمتلك برامج متعددة لوقف جرائم الصهاينة مستقبلا".وكان ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وصف أمس الأربعاء، العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس بـ"مجازر القتل الوحشية".ونقلت وكالة "إرنا"، عن ناصر كنعاني مطالبة بلاده، المجتمع الدولي، بالتحرك الفوري لوقف وإدانة ما أسمته بـ"جرائم القتل الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين في نابلس".وأكد متحدث الخارجية الإيرانية أن "التصعيد الإسرائيلي واقتحام مدينتي نابلس وجنين، سيفضي إلى نتائج خطيرة ويشكل وصمة عار في جبين المحافل الدولية المعنية وأدعياء حقوق الإنسان المخادعين الغربيين، الذين اتخذوا جانب الصمت على هذه المجازر"، على حد قوله.بدورها، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لطلب حماية الشعب الفلسطيني، بعد مقتل 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات، خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.وشيعت جماهير غفيرة جثامين 10 فلسطينيين، قتلوا إثر مداهمة القوات الإسرائيلية مدينة نابلس، بالإضافة إلى إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسن متأثرا بإصابته خلال الاقتحام الإسرائيلي لمدينة نابلس، في وقت سابق أمس الأربعاء، ما يرفع الحصيلة إلى 11 قتيلا.من جانبها، اعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية، شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير 2023، الأكثر دموية منذ انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، عام 2000.وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنه "حسب البيانات المتوفرة لدينا، فإن بداية هذا العام هي الأكثر دموية في الضفة الغربية، منذ عام 2000 على الأقل؛ حيث لم يتم تسجيل هذا العدد من الشهداء [61]، خلال الشهرين الأولين في الأعوام الـ 22 الماضية".

https://sputnikarabic.ae/20230223/الخارجية-الفلسطينية-إفلات-إسرائيل-المستمر-من-العقاب-يشجعها-على-التمادي-في-ارتكاب-المزيد-من-الجرائم-1073909092.html

https://sputnikarabic.ae/20230222/إيران-تطالب-المجتمع-الدولي-بالتحرك-الفوري-لوقف-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-نابلس-1073897354.html

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