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استكشاف صور المريخ في صحراء الجزائر... صور
استكشاف صور المريخ في صحراء الجزائر... صور
بعدما شبهها مصور أمريكي بسطح كوكب المريخ، الصحفي البريطاني هتري ويسماير يعرب عن نيته العودة لزيارة الصحراء الجزائرية في أقرب فرصة. 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T13:24+0000
2023-02-23T13:24+0000
منوعات
صحراء
الجزائر
كوكب المريخ
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وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سأعود إلى صحراء الجزائر الأسبوع المقبل".وأوضح أن ما دفعه لإعادة زيارة الجزائر هي الصور التي نشرها المصور الأمريكي أندرو ستادر، والتي شبه من خلالها طاسيلي ناجر بسطح كوكب المريخ.يذكر أن ستادر زار الصحراء الجزائرية في 24 يوليو/تموز 2022 وأعجب بجمالها، وقال بعد أن التقط لها صورا جديدة، إنها تشبه سطح كوكب المريخ.وقال ستادر في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "عرفت منذ اللحظة الأولى التي عثرت فيها على الصحراء الجزائرية، أن سلسلة صور رواد الفضاء لن تكتمل بدونها".سبق للصحفي البريطاني أن زار الجزائر، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ماي 2022 مقالا عن السياحة الجزائرية.
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منوعات, صحراء, الجزائر, كوكب المريخ
منوعات, صحراء, الجزائر, كوكب المريخ

استكشاف صور المريخ في صحراء الجزائر... صور

13:24 GMT 23.02.2023
© AFP 2023 / NASA تُظهر صورة الكاميرا المدارية (MOC) الخاصة بالمساح العالمي للمريخ التابع لناسا (MGS)أرض العرب في المريخ -
تُظهر صورة الكاميرا المدارية (MOC) الخاصة بالمساح العالمي للمريخ التابع لناسا (MGS)أرض العرب في المريخ - - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2023
© AFP 2023 / NASA
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بعدما شبهها مصور أمريكي بسطح كوكب المريخ، الصحفي البريطاني هتري ويسماير يعرب عن نيته العودة لزيارة الصحراء الجزائرية في أقرب فرصة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سأعود إلى صحراء الجزائر الأسبوع المقبل".
وأوضح أن ما دفعه لإعادة زيارة الجزائر هي الصور التي نشرها المصور الأمريكي أندرو ستادر، والتي شبه من خلالها طاسيلي ناجر بسطح كوكب المريخ.
يذكر أن ستادر زار الصحراء الجزائرية في 24 يوليو/تموز 2022 وأعجب بجمالها، وقال بعد أن التقط لها صورا جديدة، إنها تشبه سطح كوكب المريخ.
وقال ستادر في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "عرفت منذ اللحظة الأولى التي عثرت فيها على الصحراء الجزائرية، أن سلسلة صور رواد الفضاء لن تكتمل بدونها".
سبق للصحفي البريطاني أن زار الجزائر، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ماي 2022 مقالا عن السياحة الجزائرية.
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