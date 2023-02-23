استكشاف صور المريخ في صحراء الجزائر... صور
© AFP 2023 / NASA تُظهر صورة الكاميرا المدارية (MOC) الخاصة بالمساح العالمي للمريخ التابع لناسا (MGS)أرض العرب في المريخ -
© AFP 2023 / NASA
بعدما شبهها مصور أمريكي بسطح كوكب المريخ، الصحفي البريطاني هتري ويسماير يعرب عن نيته العودة لزيارة الصحراء الجزائرية في أقرب فرصة.
وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "سأعود إلى صحراء الجزائر الأسبوع المقبل".
I'm heading back to the Algerian Sahara next week.— Henry Wismayer (@henrywismayer) February 22, 2023
It's prompted me to revisit @studercinema's disorienting photo series 'Space to Roam'.
The pictures depict a lone astronaut wandering the dunes and sandstone of Tassili N'Ajjer, arguably our closest analogue to Mars. pic.twitter.com/C8gpqgVPA9
وأوضح أن ما دفعه لإعادة زيارة الجزائر هي الصور التي نشرها المصور الأمريكي أندرو ستادر، والتي شبه من خلالها طاسيلي ناجر بسطح كوكب المريخ.
يذكر أن ستادر زار الصحراء الجزائرية في 24 يوليو/تموز 2022 وأعجب بجمالها، وقال بعد أن التقط لها صورا جديدة، إنها تشبه سطح كوكب المريخ.
I wrote about Algeria, travel's sleeping giant, for @washingtonpost.— Henry Wismayer (@henrywismayer) April 22, 2022
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وقال ستادر في منشور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "عرفت منذ اللحظة الأولى التي عثرت فيها على الصحراء الجزائرية، أن سلسلة صور رواد الفضاء لن تكتمل بدونها".
سبق للصحفي البريطاني أن زار الجزائر، حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في ماي 2022 مقالا عن السياحة الجزائرية.