https://sputnikarabic.ae/20230223/1844-مليار-درهم-إجمالي-صفقات-آيدكس-ونافدكس-2023-خلال-3-أيام-1073918123.html
18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام
18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام
شهد اليوم الثالث من معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" اللذين ينعقدان في أبوظبي، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T11:13+0000
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كما تم توقيع صفقتين بقيمة إجمالية 134 مليون درهم لصالح شرطة أبوظبي، ليصل إجمالي قيمة الصفقات لليوم الثالث 5.8 مليار درهم موزعة على 11 صفقة.وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة خلال الثلاثة أيام الأولى لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" إلى 18.44 مليار درهم بواقع 34 صفقة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسمين لمجلس التوازن، وحضره مراسل "سبوتنيك".وأضاف أن الصفقات تضمنت التعاقد مع شركة الإمارات للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لتطوير شبكة وصلة البيانات التعبوية المشتركة بقيمة 4 مليار درهم، والتعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام الطارق بقيمة مليار درهم، والتعاقد مع شركة الغطس العالمية للتجارة لتقديم خدمات الدعم الفني لورشة صيانة القوارب بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن قروب لشراء معدات وأجهزة المسح والمراقبة بقيمة 27 مليون درهم.ومن جانبه قال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لصالح وزارة الدفاع لليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" بلغت 5 صفقات بقيمة 694 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة "THALES" الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمنظومة إدارة النيران بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "THALES" لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمنظومة الرادارات من نوع GM-200 بقيمة 176 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "NAVAL GROUP" الفرنسية لشراء نظام المضاد للطوربيدات من نوع "CANTO" وشراء طوربيدات من نوع "MU90" بقيمة 407 ملايين درهم، والتعاقد مع "KAMAN PRECISION PRODUCTS" الأمريكية لشراء المستشعر التقاربي للذخائر بقيمة 68 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "FREQUENTIS AG" النمساوية لتطوير غرفة عمليات بقيمة 37 مليون درهم.وأشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات التي أبرمت لصالح شرطة أبوظبي، بلغت صفقتين بقيمة 134 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "LEONARDO" الإيطالية لشراء مروحية "AW139" بقيمة 62 مليون درهم، والتعاقد مع شركة نمر التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء آليات عجبان 4x4 بقيمة 72 مليون درهم.
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https://sputnikarabic.ae/20230223/إيه-كا-إس-يو-الروسية-أحد-أخطر-بنادق-كلاشنيكوف-الهجومية-في-آيدكس-2023-1073907300.html
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آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
آيدكس 2023, نافدكس 2023, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم
18.44 مليار درهم إجمالي صفقات "آيدكس ونافدكس 2023" خلال 3 أيام
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شهد اليوم الثالث من معرضي "آيدكس ونافدكس 2023" اللذين ينعقدان في أبوظبي، إعلان مجلس التوازن، الجهة الحكومية التي تعمل بشكل وثيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة أبوظبي؛ لتعزيز القيمة الشرائية عبر أنظمة مبتكرة لإدارة عمليات الاستحواذ والموازنة، عن توقيع 9 صفقات بقيمة إجمالية 5.7 مليار درهم لصالح وزارة الدفاع مع شركات محلية ودولية.
كما تم توقيع صفقتين بقيمة إجمالية 134 مليون درهم لصالح شرطة أبوظبي، ليصل إجمالي قيمة الصفقات لليوم الثالث 5.8 مليار درهم موزعة على 11 صفقة.
وبذلك ترتفع قيمة الصفقات المبرمة خلال الثلاثة أيام الأولى لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" إلى 18.44 مليار درهم بواقع 34 صفقة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور ماجد أحمد الجابري، وزايد سعيد المريخي، المتحدثين الرسمين لمجلس التوازن، وحضره مراسل "سبوتنيك
".
وقال زايد المريخي، إن إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023" لصالح وزارة الدفاع بلغت 4 صفقات بقيمة 5.05 مليار درهم.
وأضاف أن الصفقات تضمنت التعاقد مع شركة الإمارات
للأبحاث والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لمجموعة شركات إيدج لتطوير شبكة وصلة البيانات التعبوية المشتركة بقيمة 4 مليار درهم، والتعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام الطارق بقيمة مليار درهم، والتعاقد مع شركة الغطس العالمية للتجارة لتقديم خدمات الدعم الفني لورشة صيانة القوارب بقيمة 28 مليون درهم، والتعاقد مع شركة إنترناشونال جولدن قروب لشراء معدات وأجهزة المسح والمراقبة بقيمة 27 مليون درهم.
ومن جانبه قال ماجد الجابري، إن إجمالي الصفقات الدولية لصالح وزارة الدفاع لليوم الثالث لمعرضي "آيدكس ونافدكس 2023
" بلغت 5 صفقات بقيمة 694 مليون درهم، شملت التعاقد مع شركة "THALES" الفرنسية لتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمنظومة إدارة النيران بقيمة 6 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة "THALES" لتقديم خدمات الصيانة الشاملة لمنظومة الرادارات من نوع GM-200 بقيمة 176 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "NAVAL GROUP" الفرنسية لشراء نظام المضاد للطوربيدات من نوع "CANTO" وشراء طوربيدات من نوع "MU90" بقيمة 407 ملايين درهم، والتعاقد مع "KAMAN PRECISION PRODUCTS" الأمريكية لشراء المستشعر التقاربي للذخائر بقيمة 68 مليون درهم، والتعاقد مع شركة "FREQUENTIS AG" النمساوية لتطوير غرفة عمليات بقيمة 37 مليون درهم.
وأشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات التي أبرمت لصالح شرطة أبوظبي
، بلغت صفقتين بقيمة 134 مليون درهم، تضمنت التعاقد مع شركة "LEONARDO" الإيطالية لشراء مروحية "AW139" بقيمة 62 مليون درهم، والتعاقد مع شركة نمر التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء آليات عجبان 4x4 بقيمة 72 مليون درهم.