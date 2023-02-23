https://sputnikarabic.ae/20230223/300-سنة-من-التأسيس-ريادة-المرأة-السعودية-في-المملكة-وتحديات-رؤية-2030--1073942140.html

300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030

300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030

نتحدث في حلقة اليوم: عن دور المرأة السعودية والتحديات التي تواجهها وأيضا عن التغيرات الحاصلة في مجال حقوق النساء في التشريع الملكي السعودي بالتزامن مع يوم... 23.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-23T16:15+0000

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2023-02-23T16:15+0000

راديو

صدى الحياة

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300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030 300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030

ليست رؤية هي واقع حتمي لـ 2030بدأت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تؤتي ثمارها على مدى سنوات من التخطيط والإنجاز والعمل على إنجاح هذا المشروع الذي حوّل المملكة جذريا ونقلها إلى مرحلة جديدة سمحت لها بمواكبة متغيرات العصر والمضي قدما باتجاه تحقيق التطور والتقدم في مختلف القطاعات والمجالات.وعلى مدى سنوات حقّقت السعودية تقدما واضحا في مجال تغيير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السعودية وإمكانية عملها بمختلف الأعمال وممارسة كافة نشاطات الحياة إن كانت العلمية أو المهنية أو الترفيهية.برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرجة السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، السيدة هند الفهد وحدّثتنا عن واقع تمكين المرأة السعودية، وقالت لنا:وأشارت الفهد إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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