https://sputnikarabic.ae/20230223/300-سنة-من-التأسيس-ريادة-المرأة-السعودية-في-المملكة-وتحديات-رؤية-2030--1073942140.html
300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030
300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030
نتحدث في حلقة اليوم: عن دور المرأة السعودية والتحديات التي تواجهها وأيضا عن التغيرات الحاصلة في مجال حقوق النساء في التشريع الملكي السعودي بالتزامن مع يوم... 23.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-23T16:15+0000
2023-02-23T16:15+0000
2023-02-23T16:15+0000
راديو
صدى الحياة
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300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030
300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030
ليست رؤية هي واقع حتمي لـ 2030بدأت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تؤتي ثمارها على مدى سنوات من التخطيط والإنجاز والعمل على إنجاح هذا المشروع الذي حوّل المملكة جذريا ونقلها إلى مرحلة جديدة سمحت لها بمواكبة متغيرات العصر والمضي قدما باتجاه تحقيق التطور والتقدم في مختلف القطاعات والمجالات.وعلى مدى سنوات حقّقت السعودية تقدما واضحا في مجال تغيير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السعودية وإمكانية عملها بمختلف الأعمال وممارسة كافة نشاطات الحياة إن كانت العلمية أو المهنية أو الترفيهية.برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرجة السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، السيدة هند الفهد وحدّثتنا عن واقع تمكين المرأة السعودية، وقالت لنا:وأشارت الفهد إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
300 سنة من التأسيس... ريادة المرأة السعودية في المملكة وتحديات رؤية 2030
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نتحدث في حلقة اليوم: عن دور المرأة السعودية والتحديات التي تواجهها وأيضا عن التغيرات الحاصلة في مجال حقوق النساء في التشريع الملكي السعودي بالتزامن مع يوم التأسيس السعودي، حملة لإقالة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر، افتتاح معرض "طريق الإيمان والفضيلة" الإسلامي في روسيا، الحورية المحنطة في اليابان مزيفة، مقبرة مزيفة في بني سويف بمصر.
ليست رؤية هي واقع حتمي لـ 2030
بدأت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تؤتي ثمارها على مدى سنوات من التخطيط والإنجاز والعمل على إنجاح هذا المشروع الذي حوّل المملكة جذريا ونقلها إلى مرحلة جديدة سمحت لها بمواكبة متغيرات العصر والمضي قدما باتجاه تحقيق التطور والتقدم في مختلف القطاعات والمجالات.
وعلى مدى سنوات حقّقت السعودية تقدما واضحا في مجال تغيير القوانين المتعلقة بحقوق المرأة السعودية وإمكانية عملها بمختلف الأعمال وممارسة كافة نشاطات الحياة إن كانت العلمية أو المهنية أو الترفيهية.
برنامج "صدى الحياة" تواصل مع المخرجة السعودية وعضو مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، السيدة هند الفهد وحدّثتنا عن واقع تمكين المرأة السعودية، وقالت لنا:
"لقد أثبتت المملكة منذ يوم التأسيس في كل مرة، أنها بلد مختلف وعزومة ومقدامة في تثبيت رواسيها وحضورها في خارطة العالم بشكل أكبر حتى عهدنا الحالي، بلادنا اليوم تعيش مرحلة مهمة وانعكاسها واضح جدا سواء على الصعيد الداخلي المحلي أو حتى العالمي، نحن نعيش الآن عصر ازدهار هو نتاج هذه الثلاث مئة عام من الدولة السعودية الاولى والثانية والثالثة، وتوجد العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة التي تخدم الإنسان السعودي ومؤمنة بالفرد السعودي وإمكاناته وكيف أنه عامل مهم في النماء وتطوير البلاد وتقديم الصورة الأمثل للبلاد".
"المرأة منذ بداية تأسيس الدولة، والمرأة شريكة في البلاد، في الصنع وفي كل مناحي التطوير والصورة السعودية، قد لا نكون كنا حاضرات مسبقا في الصورة العامة، لكن داخليا تستطيعين رؤية حضور المرأة بشكل بسيط مسبقا، ولكن اليوم زادت النسبة، إيمانا بأن النساء شقائق الرجال وأنّ لها دور فعال في وطنها وخدمته وتقديم الأفضل لبلادها وهذا انعكس كثيرا على المناصب التي ولّيت لها، وعلى كافة المجالات التي كانت حكرا على الرجال في السابق، وقد أثبتت جدارتها وقوتها أنها تستحق كما هي دائما، ونحن مؤمنين بقيادتنا الرشيدة في دور الفرد السعودي ذكرا أو انثى هو أهم الدوافع أن نقدم للبلد كمواطنين محبين لها وفعلا نحن كذلك، والمملكة تعطينا الممكّنات التي تجعلنا أفضل ومهاراتنا تتضح بشكل أوسع، وهذا جليّ من حضور المرأة السعودية في وجودها بمناصب قيادية كبيرة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...