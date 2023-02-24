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https://sputnikarabic.ae/20230224/أردنيون-يحتجون-بالقرب-من-سفارة-إسرائيل-تنديدا-بقتل-فلسطينيين-في-نابلس-1073961048.html
أردنيون يحتجون بالقرب من سفارة إسرائيل تنديدا بقتل فلسطينيين في نابلس
أردنيون يحتجون بالقرب من سفارة إسرائيل تنديدا بقتل فلسطينيين في نابلس
استجاب عشرات الأردنيين، اليوم الجمعة، لدعوة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" للمشاركة في تظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، تنديداً بالعملية... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T11:55+0000
2023-02-24T11:55+0000
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عمان - سبوتنيك. وشارك عشرات المواطنين الأردنيين في المظاهرة أمام مسجد الكالوتي [في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان] تنديداً بالعملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.ورفع المعتصمون شعارات ضد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودعا المحتجون المقاومة إلى مواصلة أعمالها في مواجهة "العدو".كما رفع المحتجون شعارات تؤكد رفض الأردنيين للتطبيع مع إسرائيل ورفض اتفاقية وادي عربا، وتدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وتبع ذلك إضراب عام أمس الخميس في مناطق مختلفة بالضفة.كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "وإدانة المجزرة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلي في مدينة نابلس".ويُشار إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة وادي عربة، لا تلقى قبولاً شعبياً في الأردن وفي كل وقفة احتجاجية يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل.وتم توقيع اتفاقية وادي عربا في عام 1994 لتطبيع العلاقات بين الأردن وإسرائيل ولإنهاء النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيعها بات الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.وإضافة لما سبق ففي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
https://sputnikarabic.ae/20230222/آلاف-الفلسطينيين-يشيعون-قتلى-نابلس-وإسرائيل-ترفع-حالة-التأهب-خشية-الانتقام---1073901831.html
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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

أردنيون يحتجون بالقرب من سفارة إسرائيل تنديدا بقتل فلسطينيين في نابلس

11:55 GMT 24.02.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedاشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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استجاب عشرات الأردنيين، اليوم الجمعة، لدعوة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن" للمشاركة في تظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، تنديداً بالعملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي في نابلس.
عمان - سبوتنيك. وشارك عشرات المواطنين الأردنيين في المظاهرة أمام مسجد الكالوتي [في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان] تنديداً بالعملية الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

ورفع المعتصمون شعارات ضد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، ودعا المحتجون المقاومة إلى مواصلة أعمالها في مواجهة "العدو".

كما رفع المحتجون شعارات تؤكد رفض الأردنيين للتطبيع مع إسرائيل ورفض اتفاقية وادي عربا، وتدعو لإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، مقتل 11 فلسطينياً وإصابة أكثر من مئة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وتبع ذلك إضراب عام أمس الخميس في مناطق مختلفة بالضفة.
ألوف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام ... صور
22 فبراير, 21:46 GMT
كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "وإدانة المجزرة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلي في مدينة نابلس".

ويُشار إلى أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة وادي عربة، لا تلقى قبولاً شعبياً في الأردن وفي كل وقفة احتجاجية يجدد الأردنيون مطالبهم بإلغائها وإلغاء أي اتفاقية أخرى مع إسرائيل.

وتم توقيع اتفاقية وادي عربا في عام 1994 لتطبيع العلاقات بين الأردن وإسرائيل ولإنهاء النزاعات الحدودية بينهما، وبتوقيعها بات الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وإضافة لما سبق ففي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وقعت إسرائيل والإمارات والأردن، إعلان نوايا بشأن التعاون المشترك في مجال الطاقة والمياه.
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