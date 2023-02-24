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https://sputnikarabic.ae/20230224/إعلام-بولندا-ترسل-أول-دفعة-من-دبابات-ليوبارد-2-إلى-كييف-في-24-فبراير-1073960265.html
إعلام: بولندا ترسل أول دفعة من دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف في 24 فبراير
إعلام: بولندا ترسل أول دفعة من دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف في 24 فبراير
تعتزم بولندا إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا اليوم الجمعة، وسيعلن رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي ذلك خلال زيارة إلى كييف، وفقًا لتقارير "بلومبرغ" نقلاً عن... 24.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-24T10:53+0000
2023-02-24T10:53+0000
رصد عسكري
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سترسل بولندا دبابات "Leopard 2" القتالية إلى أوكرانيا اليوم الجمعة، وهي أول 14 دبابة وعدت بها الحكومة.في اليوم السابق، قال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، جاسيك سيفر، إن البلاد قد ترسل دبابات إلى أوكرانيا بحلول نهاية الأسبوع.صرحت القيادة البولندية سابقًا بأنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كجزء من تحالف دولي. قبل ذلك، أرسلت البلاد حوالي 250 دبابة "تي-72" إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/أول-صورة-لدبابة-ليوبارد-مخصصة-لأوكرانيا-1073865530.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: بولندا ترسل أول دفعة من دبابات "ليوبارد 2" إلى كييف في 24 فبراير

10:53 GMT 24.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEKدمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / ATTILA KISBENEDEK
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تعتزم بولندا إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا اليوم الجمعة، وسيعلن رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي ذلك خلال زيارة إلى كييف، وفقًا لتقارير "بلومبرغ" نقلاً عن مسؤول بولندي لم تذكر اسمه.
سترسل بولندا دبابات "Leopard 2" القتالية إلى أوكرانيا اليوم الجمعة، وهي أول 14 دبابة وعدت بها الحكومة.
في اليوم السابق، قال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، جاسيك سيفر، إن البلاد قد ترسل دبابات إلى أوكرانيا بحلول نهاية الأسبوع.
دمية لفهد وضع على دبابة ليوبارد 2 خلال حفل تسليم الدبابات في قاعدة الجيش المجري بتاريخ في 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أول صورة لدبابة "ليوبارد" مخصصة لأوكرانيا
22 فبراير, 09:04 GMT
صرحت القيادة البولندية سابقًا بأنها مستعدة لإرسال ما يصل إلى 14 دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا كجزء من تحالف دولي. قبل ذلك، أرسلت البلاد حوالي 250 دبابة "تي-72" إلى أوكرانيا.
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