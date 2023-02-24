https://sputnikarabic.ae/20230224/ارتفاع-نسبة-الإيطاليين-المعارضين-لتزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-خلال-شهرين-1073963506.html

ارتفاع نسبة الإيطاليين المعارضين لتزويد أوكرانيا بالأسلحة خلال شهرين

ارتفاع نسبة الإيطاليين المعارضين لتزويد أوكرانيا بالأسلحة خلال شهرين

ارتفعت نسبة الإيطاليين المعارضين لتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا بنسبة 3% خلال شهرين لتصبح 45% في فبراير/ شباط الجاري، بعدما كانت 42% في ديسمبر/ كانون الأول... 24.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-24T13:37+0000

2023-02-24T13:37+0000

2023-02-24T13:37+0000

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سبوتنيك. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "إيبسوس"، بتكليف من صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، انخفاض عدد مؤيدي إرسال شحنات الأسلحة إلى كييف، حيث أيد 34% ​​فقط من المستطلعين هذه الإمدادات في فبراير، مقابل 36% في ديسمبر.وتباينت الآراء حول هذه القضية بين مختلف الأحزاب السياسية في إيطاليا، حيث يعارض 55% من ناخبي نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني المساعدة العسكرية لأوكرانيا، فيما يفضل ناخبو الحزب الديمقراطي المعارض وفورزا إيطاليا الحاكم بزعامة سيلفيو برلسكوني تسليم الأسلحة إلى كييف، حيث يدعم 52% و51% من مؤيدي هذين الحزبين إمدادات السلاح.وأعرب 49% من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم بشأن العواقب الاقتصادية للنزاع في أوكرانيا، مع زيادة نسبة القلق بشأن التداعيات العسكرية للصراع من 19% في ديسمبر إلى 26% بعد شاهرين.يشار إلى أن معهد "إيبسوس" أجراى الاستطلاع على 1000 بالغ تتجاوز أعمارهم 18 في الفترة من 21 إلى 23 فبراير.يذكر أن مجموعة السبع أعلنت، أمس الخميس، أنها تعتزم تعزيز الدعم الاقتصادي لأوكرانيا في عام 2023 ورفعه إلى 39 مليار دولار.وقالت المجموعة في بيان لها: "لا نزال ملتزمين بشدة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة قصيرة الأجل لأوكرانيا، أما بالنسبة لعام 2023 وبناءً على احتياجات حكومة كييف، قمنا بزيادة التزامنا بالميزانية والدعم الاقتصادي إلى 39 مليار دولار أمريكي".وترأست اليابان اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في مدينة بنغالورو الهندية، وذلك بحضور وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، ورؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجلس الاستقرار المالي.وتترأس اليابان الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع هذا العام في الفترة التي تسبق اجتماع قمة زعماء مجموعة السبع في هيروشيما في الفترة من 19 إلى 21 أيار/ مايو المقبل، وتضم مجموعة السبع بريطانيا، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230221/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-من-كييف-لم-نناقش-مسألة-توريد-مقاتلات-إلى-أوكرانيا-1073849180.html

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